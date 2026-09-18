Названы самые высокооплачиваемые подработки в Петербурге

В Санкт-Петербурге самая высокая средняя предлагаемая оплата за смену на «Авито Подработке» в неполном III квартале 2026 года составила 7,4 тыс. рублей. Столько исполнителям готовы платить за выкладку товара, сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиболее высокие зарплатные предложения связаны с торговлей и общепитом

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Наиболее высокие зарплатные предложения связаны с торговлей и общепитом

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Смена длительностью около девяти часов с такими заданиями стала самой высокооплачиваемой в Петербурге. Размер вознаграждения может отличаться в зависимости от объема и условий работы.

По России наиболее высокие предложения также связаны с торговлей и общепитом. За приемку товаров в среднем предлагают до 7,6 тыс. рублей за смену, за приготовление пищи — до 7,5 тыс., напитков — до 7,4 тыс. рублей. За погрузку и разгрузку товара готовы платить до 7,1 тыс. рублей, за доставку заказов на велосипеде — около 7 тыс., за уборку помещений — 6,3 тыс. рублей.

В «Авито» уточнили, что речь идет о среднем размере вознаграждения, указанном заказчиками в объявлениях. Фактический заработок зависит от конкретных задач, их объема и продолжительности смены.

«Подработка сегодня охватывает самые разные сферы — от автомобильной доставки и заправки транспорта до ритейла и общественного питания»,— отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Карина Дроздецкая