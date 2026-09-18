Расписание двух электричек из Сириуса изменится на два дня

По техническим причинам ОАО «РЖД» 23 и 25 сентября 2026 года изменится расписание пригородных электропоездов №6346 сообщением Сириус—Сочи и №6812 сообщением Сириус—Туапсе. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Поезд №6346 Сириус—Сочи будет отправляться со станции Сириус в 21:58 — на 4 минуты раньше обычного. На станциях Научный Парк, Адлер, Известия, Хоста и Мацеста также сдвинуто время стоянок, а прибытие в Сочи запланировано на 22:53, тоже на 4 минуты раньше.

Поезд №6812 Сириус—Туапсе отправится со станции Сириус в 22:12 — на 26 минут раньше. Изменения затронут все остановки на маршруте: Научный Парк, Адлер, Известия, Хоста, Мацеста, Сочи, Мамайка, Квартал Бригада, Дагомыс, Горный Воздух, Лоо, Лесная, Вардане, Совхоз, Якорная Щель, Лазурный Берег, Головинка, Чемитоквадже, ВВС, Волконская, Солоники, Лазаревская, Аше, Водопадный, Голубая Дача, Смена, Дружба, Макопсе, Магри, Шепси, Дедеркой, Южный, Гизель-Дере и Весна. Прибытие в Туапсе — в 01:32, на 26 минут раньше.

Пассажиров просят заранее планировать поездки с учетом изменений. Актуальное расписание доступно на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород», в справочных вокзалов и по телефону горячей линии ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

Алина Зорина