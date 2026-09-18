На Кубани планируют сократить расходы на развитие общественной инфраструктуры

Администрация Краснодарского края намерена уменьшить общий объем финансового обеспечения государственной программы «Развитие общественной инфраструктуры» на 10,5%. Это следует из отчета Контрольно-счетной палаты региона, которая провела финансово-экономическую экспертизу соответствующего проекта постановления главы края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно релизу органа финансового контроля, параметры госпрограммы приводятся в соответствие с бюджетными лимитами на текущий год, планами на 2027 и 2028 годы, а также в связи с переносом сроков ввода объектов в эксплуатацию и изменением региональных проектов

Корректировки затронут 14 мероприятий программы. Шесть из них относятся к подпрограмме «Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности», еще восемь — к подпрограмме «Создание объектов социальной инфраструктуры собственности Краснодарского края».

Речь идет о предоставлении субсидий муниципалитетам на строительство объектов спортивной инфраструктуры, школ, детсадов, объектов благоустройства, инженерной защиты и берегоукрепления, а также бюджетных инвестициях края в объекты медицины, физкультуры и спорта, культуры, соцобслуживания, патриотического воспитания и образования.

По итогам экспертизы Контрольно-счетная палата подготовила заключение, в котором отражены выявленные риски и даны рекомендации координатору, соисполнителям и участникам госпрограммы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за счет сокращения расходов администрации края и 30 органов исполнительной власти, губернатор Краснодарского края перераспределил 1,47 млрд руб. на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Андрей Обнорский