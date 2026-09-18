Кубань урезала расходы администрации и органов власти почти на 1,5 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края перераспределил 1,47 млрд руб. бюджетных ассигнований на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Средства высвобождаются за счет сокращения расходов администрации края и 30 органов исполнительной власти, следует из распоряжения губернатора, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В общей сложности расходы по указанным бюджетным позициям сокращены почти на 1,5 млрд руб. На ту же сумму увеличены ассигнования министерству труда и социального развития края. На какие именно выплаты или меры социальной поддержки будут направлены средства, в распоряжении не уточняется.

Наиболее крупное сокращение приходится на министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций — 374,2 млн руб. Из них 17,4 млн руб. приходится на обеспечение деятельности министерства в рамках госпрограммы «Обеспечение безопасности населения», 125,3 млн руб. — на работу краевого казенного учреждения, организующего аварийно-спасательные работы, 158,5 млн руб. — на деятельность учреждения по тушению пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ. Еще 73 млн рублей сокращается по расходам на закупки товаров, работ и услуг в рамках этого же мероприятия.

Администрация Краснодарского края сокращает расходы на 283,4 млн руб. Из них 143,3 млн руб. приходится на обеспечение хозяйственного обслуживания и выплаты персоналу казенных учреждений, еще 140,2 млн руб. — на обеспечение функционирования администрации и представительств края, также по расходам на выплаты персоналу.

У министерства финансов края сокращаются на 69,5 млн руб. расходы на обеспечение функций государственных органов. У министерства природных ресурсов на 71,5 млн рублей уменьшается финансирование его деятельности в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства».

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сокращает 49 млн руб. по мероприятию «Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций» госпрограммы развития сельского хозяйства. У департамента ветеринарии по этой же госпрограмме сокращается 26,4 млн руб.

В здравоохранении сокращаются 52,9 млн руб. на обеспечение деятельности министерства в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Министерство образования и науки уменьшает финансирование на 27,6 млн руб., министерство культуры — на 10 млн руб., министерство физической культуры и спорта — на 14,1 млн руб. Эти сокращения относятся к мероприятиям соответствующих госпрограмм.

Само министерство труда и социального развития сокращает 88,4 млн руб. расходов на обеспечение своей деятельности в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан». Одновременно отдельной строкой ему увеличиваются ассигнования на 1,47 млрд руб. для финансирования мер социальной поддержки.

Еще 28,1 млн руб. сокращается у министерства ТЭК и ЖКХ, 20,9 млн руб. — у департамента государственного регулирования тарифов, 18,6 млн руб. — у департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, 29,1 млн руб. — у министерства экономики, 41,1 млн руб. — у департамента имущественных отношений и 19,4 млн руб. — у департамента строительства. В основном это непрограммные расходы на обеспечение функций органов власти.

Кроме того, сокращаются расходы управления ЗАГС на 42,7 млн руб. по переданным федеральным полномочиям по регистрации актов гражданского состояния сверх объемов федеральных субвенций. У департамента информационной политики сокращается 16,1 млн руб., министерства транспорта и дорожного хозяйства — 36,5 млн руб., государственной жилищной инспекции — 20 млн руб., министерства курортов, туризма и олимпийского наследия — 16,1 млн руб., департамента развития бизнеса и ВЭД — 19,3 млн руб.

Еще 24,8 млн руб. сокращается у департамента по надзору в строительной сфере, 11,1 млн руб. — у департамента архитектуры и градостроительства, 8,1 млн руб. — у департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью, 11,1 млн руб. — у департамента по регулированию контрактной системы, 11,7 млн руб. — у департамента информатизации и связи. У департамента молодежной политики сокращение составляет 7,7 млн руб.

Роман Лаврухин