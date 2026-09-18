Организатора убийства жительницы Сочи заочно осудили на 14 лет колонии

Краснодарский краевой суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима Салиха Гасанова, признанного организатором убийства жительницы Сочи в 2012 году. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2012 года Гасанов на почве личной неприязни решил организовать убийство женщины и привлек к его совершению своего бывшего охранника. Он сообщил ему, что потерпевшая якобы планирует расправу над ним, указал ее автомобиль и передал исполнителю пистолет Glock 17 с патронами.

В марте 2012 года исполнитель и его пособник выследили женщину на улице Воровского в Сочи. Исполнитель застрелил ее возле продуктового магазина.

После убийства Гасанов выехал из России. В декабре 2014 года, находясь на Украине, он изменил имя на Александр Артемов. Исполнитель и пособник убийства ранее были осуждены.

Гасанов скрывается за рубежом и объявлен в международный розыск, в связи с чем приговор вынесен заочно. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 222 и ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.

Валерий Климов