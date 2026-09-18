Экс-глава стройфирмы «Летвуд» Павел Федоров отправился в колонию за мошенничество

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-директора ООО «Летвуд» и «Летвуд-М» Павла Федорова к 5,5 года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего от 79 человек Павел Федоров получил более 310 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Всего от 79 человек Павел Федоров получил более 310 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как установило следствие, с июня 2021-го по октябрь 2024 года, будучи руководителем указанных юрлиц, он заключал с гражданами договоры подряда на изготовление и монтаж домокомплектов, заранее не собираясь их исполнять.

Всего от 79 человек он получил более 310 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, сказано в материалах дела.

Как уточнили в объединенной пресс-службе петербургских судов, Федоров свою вину признал. Помимо основного срока, суд запретил ему заниматься строительной деятельностью два года. Гражданские иски потерпевших о компенсации ущерба удовлетворены — в их пользу взыскано свыше 182 млн рублей. Арест на недвижимое и движимое имущество осужденного сохранен.

Андрей Кучеров