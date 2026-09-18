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Экс-глава стройфирмы «Летвуд» Павел Федоров отправился в колонию за мошенничество

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-директора ООО «Летвуд» и «Летвуд-М» Павла Федорова к 5,5 года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Всего от 79 человек Павел Федоров получил более 310 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению

Всего от 79 человек Павел Федоров получил более 310 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Всего от 79 человек Павел Федоров получил более 310 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как установило следствие, с июня 2021-го по октябрь 2024 года, будучи руководителем указанных юрлиц, он заключал с гражданами договоры подряда на изготовление и монтаж домокомплектов, заранее не собираясь их исполнять.

Всего от 79 человек он получил более 310 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, сказано в материалах дела.

Как уточнили в объединенной пресс-службе петербургских судов, Федоров свою вину признал. Помимо основного срока, суд запретил ему заниматься строительной деятельностью два года. Гражданские иски потерпевших о компенсации ущерба удовлетворены — в их пользу взыскано свыше 182 млн рублей. Арест на недвижимое и движимое имущество осужденного сохранен.

Андрей Кучеров

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