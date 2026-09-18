Иностранцы присмотрелись к выборам

Международных наблюдателей, приехавших в Санкт-Петербург на выборы, в Мариинском дворце больше заинтересовали не почти две тысячи участковых комиссий, а избиратели и кандидаты. У председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина спрашивали, как город борется с абсентеизмом среди молодежи, почему женщин среди членов комиссий заметно больше, чем среди кандидатов, кто финансирует партии и можно ли участвовать в выборах, не состоя в одной из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гостей интересовали участие молодежи и женщин в политике, финансирование партий и правила выдвижения кандидатов Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин (в центре) во время встречи Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Международные наблюдатели во время встречи Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Международные наблюдатели во время встречи Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 4 Гостей интересовали участие молодежи и женщин в политике, финансирование партий и правила выдвижения кандидатов Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин (в центре) во время встречи Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Международные наблюдатели во время встречи Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Международные наблюдатели во время встречи Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

На встречу, согласно списку участников, пришли 11 человек — среди них члены Центральноамериканского парламента, депутаты и бывшие депутаты парламентов Коста-Рики, Непала, ЮАР и Турции, представители Черногории и африканских организаций. Гостей интересовали участие молодежи и женщин в политике, финансирование партий и правила выдвижения кандидатов. Наблюдатели могут посещать участки, встречаться с кандидатами и представителями партий и присутствовать при основных избирательных процедурах. Голосование в Петербурге проходит с 18 по 20 сентября.

Перед вопросами гостей господин Мейксин провел для них краткий экскурс в устройство петербургских выборов: рассказал о выборах Госдумы и Заксобрания, территориальных и участковых комиссиях, экстерриториальных участках и работе с избирателями. Международное наблюдение глава ГИК назвал одним из инструментов обеспечения открытости избирательного процесса и предложил иностранным коллегам «обмениваться лучшими практиками».

Первый же вопрос оказался об абсентеизме и работе с молодежью. Не игнорирует ли младшее поколение выборы, спрашивала наблюдательница. Господин Мейксин с такой постановкой вопроса не согласился. По его словам, снижения интереса к голосованию комиссия не наблюдает. В качестве примера он сослался на президентские выборы 2024 года. Позже другой наблюдатель поинтересовался, как меняются политические настроения молодых избирателей и сколько кандидатов младше 40 лет участвуют в нынешней кампании. Точной цифры у господина Мейксина не оказалось, он пообещал ее уточнить.

Отдельную дискуссию вызвало представительство женщин. Наблюдательница из Коста-Рики обратила внимание, что среди членов петербургских избиркомов женщин значительно больше, чем мужчин, тогда как среди кандидатов такого соотношения нет. Она рассказала, что в ее стране при формировании избирательных списков действует принцип «50 на 50» — равного представительства мужчин и женщин,— и спросила, существуют ли в России механизмы увеличения женского представительства в политике. Господин Мейксин ответил, что российское законодательство не предусматривает подобных требований, однако назвал эту идею интересной. «Может, депутаты нового созыва Госдумы задумаются над ней»,— отметил глава ГИК.

Не обошлось и без более прикладных вопросов. Иностранных гостей заинтересовало, что именно получат в подарок более 85 тыс. петербуржцев, которые впервые участвуют в выборах. Максиму Мейксину пришлось раскрыть «интригу» — для них подготовили кардхолдеры с символикой Петербурга.

Еще один блок вопросов касался денег и правил выдвижения. Наблюдатели попросили объяснить, получают ли партии государственное финансирование и как обеспечиваются кампании отдельных кандидатов. Глава ГИК напомнил, что финансирование партий из федерального бюджета зависит от их результатов на предыдущих выборах, а кандидаты формируют собственные избирательные фонды. Представительница Коста-Рики, в свою очередь, спросила, обязательно ли кандидату состоять в политической партии. Господин Мейксин пояснил, что самовыдвижение российским законодательством допускается, однако таким кандидатам требуется собирать подписи. Выдвинутые парламентскими партиями от этой процедуры освобождены.

После встречи международные наблюдатели продолжили работу на избирательных участках. Среди работающих в Петербурге экспертов — бывший депутат парламента Коста-Рики Росаура Майела Мендес Гамбоа и бывший член Национального совета провинций парламента ЮАР Золани Мкива.

Полина Пучкова