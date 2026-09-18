Генконсульство Германии в Санкт-Петербурге прекратило работу

Составлено ИИ-Ассистентъ

Механизм решения — взаимное сокращение дипломатического присутствия. Германия решила закрыть генконсульство России в Бонне с 18 сентября, а перевод его сотрудников в российское посольство в Берлине не согласовала. В результате ответ России затронул действующий канал консульского присутствия Германии в Петербурге.

Для российской стороны закрытие Бонна имело особое значение: с 1 января 2024 года после утраты дипломатического статуса консульствами в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте он оставался единственным продолжавшим работу российским генконсульством в Германии. Его закрытие сокращает оставшееся консульское присутствие России в стране, а высылка сотрудников и отказ в их переводе в Берлин не позволяют сохранить работу в прежнем формате.

Сокращение немецкого консульского присутствия в России в 2023 году уже приводило к концентрации приема заявлений на национальные визы в Москве: консульство ввело лист ожидания, а сроки оформления выросли. Этот пример показывает, что закрытие представительств может означать не только уменьшение дипломатического присутствия, но и перенос части консульских процедур в другой город.