Генконсульство Германии в Санкт-Петербурге прекратило работу
Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге прекратило работу. Сотрудники дипмиссии покинули здание на Фурштатской улице, 39. Об этом сообщили «Интерфаксу» в петербургском представительстве МИД России.
17 сентября со здания генконсульства сняли флаги Евросоюза и Германии. С фасада демонтировали таблички.
МИД России отозвал согласие на работу дипмиссии после решения властей Германии закрыть генконсульство России в Бонне. Это стало ответом ФРГ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига в августе, в котором Германия обвинила Россию.
Подробнее — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».
Механизм решения — взаимное сокращение дипломатического присутствия. Германия решила закрыть генконсульство России в Бонне с 18 сентября, а перевод его сотрудников в российское посольство в Берлине не согласовала. В результате ответ России затронул действующий канал консульского присутствия Германии в Петербурге.
Для российской стороны закрытие Бонна имело особое значение: с 1 января 2024 года после утраты дипломатического статуса консульствами в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте он оставался единственным продолжавшим работу российским генконсульством в Германии. Его закрытие сокращает оставшееся консульское присутствие России в стране, а высылка сотрудников и отказ в их переводе в Берлин не позволяют сохранить работу в прежнем формате.
Сокращение немецкого консульского присутствия в России в 2023 году уже приводило к концентрации приема заявлений на национальные визы в Москве: консульство ввело лист ожидания, а сроки оформления выросли. Этот пример показывает, что закрытие представительств может означать не только уменьшение дипломатического присутствия, но и перенос части консульских процедур в другой город.