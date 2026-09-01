Германия обвинила Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига

Германия возлагает на Россию ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт. По его словам, на причастность России указывают данные служб безопасности Германии.

«Мы полагаем, что Германия является целью дальнейших гибридных атак России»,— сказал господин Добриндт на пресс-конференции (цитата по Suddeutsche Zeitung).

В качестве ответных мер Германия расторгнет соглашение о работе Русского дома в Берлине, ужесточит контроль за въездом россиян в страну, расширит список санкций против российских граждан и закроет генконсульство России в Бонне с 18 сентября, объявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

Беспилотник со взрывчаткой обнаружили в аэропорту Лейпциг/Галле в ночь на 5 августа. Как писали немецкие СМИ, дрон находился рядом с украинским грузовым самолетом типа «Антонов», который перевозил боеприпасы. В посольстве России в Германии назвали инцидент провокацией.