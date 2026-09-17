С Генконсульства Германии в Петербурге сняли флаги

Флаги Евросоюза и Германии сняли со здания генерального консульства ФРГ в центре Санкт-Петербурга. С фасада особняка демонтировали таблички, а с окон стирают гербы, передает «Фонтанка».

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Немецкое консульство работало в здании на Фурштатской улице с 1972 года. Оно должно закрыться к 18 сентября, а сотрудники — покинуть Россию. Российская сторона пошла на эти меры после того, как Германия решила закрыть Генконсульство РФ в Бонне и Русский дом в Берлине.

Причиной власти ФРГ назвали инциденты с дронами в аэропорту Лейпцига, ответственными за которые Берлин считает Москву. Германия также пообещала ужесточить контроль за въездом россиян в страну и расширить список санкций.