Росприроднадзор ищет макаку, которую держали в квартире в Петербурге

В одной из квартир жилого комплекса в Приморском районе Петербурга обнаружили макаку-резуса. Однако к приезду инспектора Росприроднадзора животное уже вывезли, сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении ведомства.

О макаке в квартире в Росприроднадзор сообщила местная жительница. После обращения инспектор выехал на место, но застать животное не удалось. По данным ведомства, неизвестные лица забрали обезьяну и переместили ее в неизвестном направлении. Сейчас Росприроднадзор вместе с правоохранительными органами устанавливает, где находится макака и кто ее содержал.

Макака-резус входит в утвержденный правительством перечень животных, запрещенных к содержанию. Исключение предусмотрено для животных из этого списка, приобретенных до 1 января 2020 года: их разрешено содержать до естественной смерти. Росприроднадзор после установления владельцев намерен решить вопрос о дальнейших мерах в отношении животного и его хозяев.

Карина Дроздецкая