Колоссальная картинная галерея появится уже в недалеком будущем в Ленинградской области: в «холсты» для талантливых художников превратятся сразу пять ее ключевых предприятий в разных районах. Такой монументальный подарок на столетие региона преподнесут благотворительный фонд «Сила искусства» и издательский дом «Коммерсантъ Северо-Запад». Все подробности — в нашем материале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концепция мурала для завода «Петербургское стекло»

Фото: Алекс Ко Концепция мурала для завода «Петербургское стекло»

Фото: Алекс Ко

Ленинградская область во все времена была настоящим промышленным сердцем России. Еще при Петре I здесь развернулось ударное строительство заводов и фабрик, выпускавших порох, бумагу, столовую посуду, стеклянные мозаики, фаянс и многое другое. Олонецкая верфь, вокруг которой вырос город, позже получивший название Лодейное Поле, дала жизнь первому парусному фрегату Балтийского флота. Появившаяся уже в советское время Волховская ГЭС стала первенцем плана ГОЭЛРО, который привел электричество в каждый дом и квартиру на территории всей огромной страны. Построенный в 1966-м Киришский НПЗ стал одним из крупнейших нефтехимических предприятий Северо-Запада. И таких примеров — десятки.

«Наш регион на протяжении всех ста лет с момента образования был промышленным драйвером индустриализации,— рассказывает председатель областного комитета по труду и занятости населения Юлия Косарева.— И этот статус он сохраняет сегодня. При этом картина промышленного развития постоянно меняется: заводы переоснащаются, появляется новое оборудование, все большее и большее распространение получают высокие технологии. Неизменным остается лишь одно — люди, которые своими усилиями двигают нашу промышленность вперед. Поэтому нам захотелось, с одной стороны, показать изменения и развитие, а с другой — отдать дань уважения тем, кто посвятил работе на заводах всю жизнь». Так появился проект «Искусство в промышленных масштабах», который реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

«Проект "Искусство в промышленных масштабах" — это один из первых социальных проектов НКО к столетию Ленинградской области, который получил грант губернатора. Это новый способ рассказать историю региона — современно и ярко. Что Ленобласть — это территория с богатым прошлым и сильным настоящим. А еще это пример того, какие ценные проекты бизнес, НКО и власть могут создавать вместе»,— говорит председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

В течение следующих нескольких месяцев команды художников превратят фасады пяти ключевых предприятий региона в масштабные картины-муралы. Каждая из них задумывается как калейдоскоп сюжетов и смыслов: муралы будут отражать достижения предприятий, их трудовые традиции и вклад рабочих коллективов в развитие всей Ленинградской области.

Воплощать проект в жизнь будет благотворительный фонд «Сила Искусства». Его руководитель Анастасия Галкина признается: соединить промышленный потенциал и художественное творчество, да еще с таким размахом — задача нетривиальная. Но тем интереснее — тем более что у фонда уже есть опыт работы над масштабными проектами.

«Мне и моей команде очень нравится объединять через призму изобразительного искусства то, что кажется необъединимым,— рассказывает Анастасия Галкина.— Например, к 80-летию снятия блокады Ленинграда мы представили проект "Ленточка Ленинградской Победы", над которым трудились три года. Это была 87-метровая лента ручной работы, в которую жители области вписали больше шести тысяч имен своих родных и знакомых, которые жили, работали и служили во время блокады. Поэтому размах нас не пугает — наоборот, разгорается творческий азарт».

По словам Анастасии, сама она в проект «Искусство в промышленных масштабах» вкладывает особенный смысл: картины на стенах предприятий должны стать «новым языком», которым область будет рассказывать жителям и гостям о людях труда и их достижениях.

«Подобные проекты есть и в других городах России, и везде, где бы они ни появлялись, они становятся настоящими точками притяжения, в том числе для туристов,— констатирует собеседница издания.— И я уверена, что наш проект в перспективе тоже откроет новый потенциал для культурно-познавательных экскурсий по промышленным объектам региона».

Первым опытом в столь монументальном жанре проект станет и для художника и галериста Алексея Коротенко — одного из его кураторов и непосредственных участников.

«Безусловно, это очень интересно — показать региональную промышленную индустрию через призму творческого восприятия,— признается Алексей.— Кроме того, мы планируем привлекать к работе замечательных ребят — студентов кафедры монументально-декоративной живописи академии имени Штиглица. Это не только поможет им развить чувство сопричастности большой многовековой истории, но и даст хорошую возможность применить на практике знания и техники, освоенные во время учебы».

Предприятия — кандидаты для участия в проекте уже набраны. Ими стали Невский судостроительно-судоремонтный завод, «ЦСП-Свирь», «Петербургское стекло», «Тепловое оборудование» и АО «Ладога». Таким образом, монументальные картины появятся буквально по всей Ленобласти: от Шлиссельбурга и Тосно до Кировска и Лодейного Поля.

«Мы очень рады тому, что попали в шорт-лист и стали участниками проекта,— рассказывает директор по корпоративным коммуникациям корпорации «Термекс» («Тепловое оборудование») Алексей Лысенко.— И уже, если честно, находимся в радостном предвкушении — не терпится увидеть, что талантливые художники сделают с нашими стенами, в какие произведения искусства их превратят, как раскрасят яркими красками нашу повседневную действительность».

Работа над проектом уже в самом разгаре: команда готовит эскизы муралов, обсуждаются финальные нюансы. А в администрации Ленобласти тем временем не исключают, что, если все пройдет успешно, работу продолжат и охватят еще больше знаковых предприятий.

Николай Козин