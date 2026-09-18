В Архангельской области ввод жилья снизился на 1,1%

За январь-август 2026 года в Архангельской области объем ввода жилья составил 277,6 тысячи кв. м. По данным Министерства строительства и архитектуры Архангельской области, многоквартирный сегмент составил около 41% от общего ввода или 114,5 тысяч кв. м. Общая площадь индивидуального жилья за 8 месяцев составила 163,1 тысячи кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общая площадь индивидуального жилья за 8 месяцев составила 163,1 тысячи кв. метра

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Общая площадь индивидуального жилья за 8 месяцев составила 163,1 тысячи кв. метра

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Объем введенного жилья за 8 месяцев 2026 года составил 98,9% от показателя аналогичного периода 2025 года.

Мария Одностеблец