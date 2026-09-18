Избирком Ленобласти не согласился с претензиями КПРФ по недопуску наблюдателей

Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» заявил, что представители КПРФ неверно оформили документы для направления своих наблюдателей на выборах в Законодательное собрание и Государственную думу. Ранее в партии сообщили, что на участке к работе в качестве наблюдателей не допустили не менее 279 человек. Господин Лебединский добавил, что жалоб в избирком не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похожие трудности возникли у трех партий в Санкт-Петербурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Похожие трудности возникли у трех партий в Санкт-Петербурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«У нас отработано со всеми партиями, есть те, кому мы вынуждены были отказать в наблюдении. В чем жалоба коммунистов —- в соответствии с законом выдвигают объединения, политические партии. Они обратились в ТИК не в установленном порядке. Формально, они нарушили закон, поэтому мы рассматриваем в соответствии с требованием закона. Понятно, они говорят, что это политическое преследование —- этого ничего нет», —- сказал господин Лебединский.

Как сообщали в КПРФ, во Всеволожском районе не допустили больше 150 наблюдателей, выдвинутых федеральным боком партии. Еще 26 человек не стали наблюдателями от областного отделения КПРФ. Как уточнили в объединении, основанием стало отсутствие «постановления о назначении наблюдателей». В КПРФ считают, что закон этого не требует. Также 24 наблюдателя не допустили к работе от кандидатов-одномандатников. Им отказали из-за отсутствия активного избирательного права на территории, где они собирались следить за ходом выборов.

Отчасти похожие трудности возникли у трех партий в Санкт-Петербурге. Там до наблюдения не допустили представителей КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока».

Константин Леньков