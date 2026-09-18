В Санкт-Петербурге арестовали бьюти-блогера Раду Русских

Бьюти-блогера и экс-кандидата в президенты России Раду Русских административно арестовали на сутки в Санкт-Петербурге. Поводом стали фотографии на ее странице в соцсети «ВКонтакте», где сотрудники полицейского Центра «Э» нашли атрибутику запрещенного в РФ сатанинского движения. Данную информацию подтвердили корреспонденту «Ъ Северо-Запад» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во "ВКонтакте" Рады Русских нашли атрибутику запрещенного в РФ сатанинского движения

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Во "ВКонтакте" Рады Русских нашли атрибутику запрещенного в РФ сатанинского движения

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Так, экспертиза педагогического университета им. Герцена пришла к выводу: на одном снимке — светильник в форме перевернутого креста, на другом — мужчина в футболке с изображением пентаграммы и головы козла.

Снимки, как выяснилось, были частью анонса «Вампирского бала» в кафе «Гедонист» — ранее мероприятие пытались сорвать активисты «Русской общины», устроившие в заведении «шабаш». Сама госпожа Русских назвала произошедшее «крышесносной историей» и заявила, что ее «пытались закрыть на все выборы».

Андрей Кучеров