Георгий Филимонов проголосовал на выборах в Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания региона. Он пришел на избирательный участок в родном Ферапонтово, сообщил господин Филимонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Вологодской области пришел на избирательный участок в родном Ферапонтово

Фото: Георгий Филимонов в Telegram Губернатор Вологодской области пришел на избирательный участок в родном Ферапонтово

Фото: Георгий Филимонов в Telegram

«Проголосовал на выборах в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации и Законодательное собрание Вологодской области в родном Ферапонтово»,— написал губернатор.

Он также рассказал, что прогулялся до избирательного участка и посетил храм. «Сегодня замечательная погода — красота! Слава Богу за все! Быть добру!» — отметил господин Филимонов.

Голосование на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания Вологодской области проходит 18–20 сентября. В Госдуму избираются 450 депутатов, в региональный парламент — 34 депутата.

Карина Дроздецкая