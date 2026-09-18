Метрополитен Петербурга не планирует переносить открытие «Фрунзенской»

Петербургский метрополитен не испытывает финансовых проблем при реконструкции станции «Фрунзенская» и не планирует переносить срок ее открытия. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника метро — начальник дирекции инфраструктурных программ Олег Глазунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие станции для пассажиров по-прежнему запланировано на второй квартал 2027 года

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ Открытие станции для пассажиров по-прежнему запланировано на второй квартал 2027 года

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

«На сегодняшний день проблем с финансовой составляющей, о чем пишут многие СМИ, у нас нет. <...> На сегодняшний день все в порядке, мы работаем»,— сказал господин Глазунов. По его словам, метрополитен принимает и оплачивает выполненные подрядчиком работы.

Открытие станции для пассажиров по-прежнему запланировано на второй квартал 2027 года. «Мы работаем в рамках утвержденного графика, который был у нас при заключении договора. Никаких срывов сроков работ нет. Срок остается без изменений»,— отметил Олег Глазунов.

Сейчас готовность монолитных конструкций станции оценивается в 85%. По словам господина Глазунова, полностью завершить эти работы планируется в конце октября. На станции монтируют эскалаторное оборудование, ведутся инженерные работы, монтаж энергетических и слаботочных систем, а также вентиляции.

Ранее сообщалось, что сроки открытия станций «Фрунзенская» и «Парк Победы» в Петербурге могут сдвинуться из-за сокращения финансирования. Петербургский метрополитен указал эти проекты среди тех, чьи сроки могут измениться после секвестра бюджета, следовало из отчета предприятия.

Карина Дроздецкая