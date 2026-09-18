К полудню в Псковской области через ДЭГ проголосовали 27 тысяч избирателей

По состоянию на 12:00 в первый день выборов явка на избирательных участках Псковской области составила 4,5%, сообщили в избирательной комиссии региона. Всего с помощью классического формата голосования проголосовали 19,7 тыс. избирателей. Еще 27,6 тыс. человек решили отдать свой голос с помощью дистанционного электронного голосования — это 51% от числа заявившихся на ДЭГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Явка на избирательных участках Псковской области составила 4,5%

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Явка на избирательных участках Псковской области составила 4,5%

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Всего в регионе зарегистрировано 490,1 тыс. избирателей. На участие в выборах с помощью ДЭГ подали заявки 53,7 тысячи человек.

С 18 по 20 сентября в Псковской области проходят выборы депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. Еще в трех муниципальных образованиях проводят дополнительные выборы.

Константин Леньков