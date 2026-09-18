На М-11 в Ленобласти открыли новую развязку

В Тосненском районе Ленинградской области открыли движение по транспортной развязке на 593-м км трассы М-11 «Нева». Ее построили на четыре месяца раньше запланированного срока, сообщили в Минтрансе РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие развязки должно улучшить транспортную связанность Ленинградской и Новгородской областей

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Открытие развязки должно улучшить транспортную связанность Ленинградской и Новгородской областей

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Развязка находится на пересечении М-11 с автодорогой Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга. Ее открытие должно улучшить транспортную связанность Ленинградской и Новгородской областей и сократить для местных автомобилистов путь до скоростной магистрали примерно на 10 км.

«На первый взгляд может показаться, что два с половиной километра съездов и основного хода развязки — небольшое расстояние. Однако для жителей Ленинградской и Новгородской областей это новое качество ежедневных поездок»,— заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, развязка позволит перераспределить трафик на границе двух регионов и сократить время в пути до Луги и в сторону Мурманска. Объект построен по просьбам жителей и губернаторов Ленинградской и Новгородской областей.

При строительстве использовали 35 тыс. куб. м грунта и более 16 тыс. куб. м железобетона, установили 167 опор освещения. Развязка также учитывает перспективную интеграцию с высокоскоростной магистралью Москва — Петербург: от нее около 15 минут на автомобиле до будущей станции ВСМ «Жаровская».

Карина Дроздецкая