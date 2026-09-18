Застройщика в Сочи обязали выплатить 36 млн рублей за самовольную реконструкцию
Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Центрального районного суда Сочи о взыскании с застройщика 36,03 млн руб. убытков, причиненных самовольной реконструкцией жилого дома. Апелляционная жалоба на решение районного суда была рассмотрена судебной коллегией по гражданским делам.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, ответчик без необходимых разрешений реконструировал трехэтажный жилой дом площадью 712,8 кв. м. В результате надстройки четвертого этажа — мансарды — площадь здания увеличилась. После этого застройщик разделил объект на 16 отдельных помещений и реализовал их гражданам.
В связи с увеличением жилой площади возросла нагрузка на социальную инфраструктуру Сочи. Как указано в материалах дела, для обслуживания дополнительного количества жителей потребовались бы дополнительные места в детских садах и школах, а также объекты здравоохранения, спорта и скорой медицинской помощи.
Стоимость затрат на создание необходимой социальной инфраструктуры эксперты оценили в 36 млн руб.
Центральный районный суд Сочи пришел к выводу, что в результате самовольного строительства муниципальному образованию городской округ город-курорт Сочи были причинены убытки. Суд взыскал с ответчика 36 млн руб. в пользу муниципального образования.
Кроме того, с ответчика в доход бюджета взыскали 172 тыс. руб. государственной пошлины.
Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела дело в апелляционном порядке и согласилась с выводами районного суда. Решение оставлено без изменения.
Решение суда вступило в законную силу.