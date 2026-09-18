Застройщика в Сочи обязали выплатить 36 млн рублей за самовольную реконструкцию

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Центрального районного суда Сочи о взыскании с застройщика 36,03 млн руб. убытков, причиненных самовольной реконструкцией жилого дома. Апелляционная жалоба на решение районного суда была рассмотрена судебной коллегией по гражданским делам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, ответчик без необходимых разрешений реконструировал трехэтажный жилой дом площадью 712,8 кв. м. В результате надстройки четвертого этажа — мансарды — площадь здания увеличилась. После этого застройщик разделил объект на 16 отдельных помещений и реализовал их гражданам.

В связи с увеличением жилой площади возросла нагрузка на социальную инфраструктуру Сочи. Как указано в материалах дела, для обслуживания дополнительного количества жителей потребовались бы дополнительные места в детских садах и школах, а также объекты здравоохранения, спорта и скорой медицинской помощи.

Стоимость затрат на создание необходимой социальной инфраструктуры эксперты оценили в 36 млн руб.

Центральный районный суд Сочи пришел к выводу, что в результате самовольного строительства муниципальному образованию городской округ город-курорт Сочи были причинены убытки. Суд взыскал с ответчика 36 млн руб. в пользу муниципального образования.

Кроме того, с ответчика в доход бюджета взыскали 172 тыс. руб. государственной пошлины.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела дело в апелляционном порядке и согласилась с выводами районного суда. Решение оставлено без изменения.

Решение суда вступило в законную силу.

Мария Удовик