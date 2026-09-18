Основатель сети отелей Marton Андрей Марченко в суде не признал вину

Бывший владелец сети отелей Marton Андрей Марченко не признал вину на процессе по делу о мошенничестве, незаконном обороте средств платежей, а также организации занятия проституцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший владелец сети отелей Marton Андрей Марченко

Фото: @marton1881 Бывший владелец сети отелей Marton Андрей Марченко

Фото: @marton1881

«Подсудимый не признал вину ни по одному пункту обвинения», — сообщил «Ъ» источник, знакомый с ходом разбирательства. Дело рассматривается в Октябрьском райсуде Краснодара.

Как ранее писал «Ъ», 20 июля тот же суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы доверенное лицо отельера Ольгу Тимофеенко за незаконный оборот средств платежей и мошенничество. А 19 июля Ленинский райсуд Краснодара назначил три года колонии сыну Андрея Марченко Ивану Марченко за пособничество в легализации преступных доходов. Их дела были рассмотрены в особом порядке, поскольку фигуранты признали вину и содействовали расследованию.

Андрей Марченко являлся создателем сети отелей Marton в Краснодаре, Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде и Ростове-на-Дону стоимостью более 9 млрд руб. По решению Останкинского суда Москвы в октябре 2025 они отошли в доход государства. Решение было вынесено по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Там утверждали, что бизнесу отельера покровительствовал судья Верховного суда РФ, теперь уже бывший председатель совета судей России Виктор Момотов. Последний отрицал факты коррупции. Господин Марченко настаивал, что судья был совладельцем только в двух его отелей и помог добиться лишь одного решения в его пользу.

Мария Локотецкая