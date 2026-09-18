Основатель сети отелей Marton Андрей Марченко в суде не признал вину
Бывший владелец сети отелей Marton Андрей Марченко не признал вину на процессе по делу о мошенничестве, незаконном обороте средств платежей, а также организации занятия проституцией.
Бывший владелец сети отелей Marton Андрей Марченко
Фото: @marton1881
«Подсудимый не признал вину ни по одному пункту обвинения», — сообщил «Ъ» источник, знакомый с ходом разбирательства. Дело рассматривается в Октябрьском райсуде Краснодара.
Как ранее писал «Ъ», 20 июля тот же суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы доверенное лицо отельера Ольгу Тимофеенко за незаконный оборот средств платежей и мошенничество. А 19 июля Ленинский райсуд Краснодара назначил три года колонии сыну Андрея Марченко Ивану Марченко за пособничество в легализации преступных доходов. Их дела были рассмотрены в особом порядке, поскольку фигуранты признали вину и содействовали расследованию.
Андрей Марченко являлся создателем сети отелей Marton в Краснодаре, Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде и Ростове-на-Дону стоимостью более 9 млрд руб. По решению Останкинского суда Москвы в октябре 2025 они отошли в доход государства. Решение было вынесено по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Там утверждали, что бизнесу отельера покровительствовал судья Верховного суда РФ, теперь уже бывший председатель совета судей России Виктор Момотов. Последний отрицал факты коррупции. Господин Марченко настаивал, что судья был совладельцем только в двух его отелей и помог добиться лишь одного решения в его пользу.
По версии следствия, один из эпизодов касается периода 2020–2022 годов, когда Андрей Марченко организовал переводы средств между счетами подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей под видом расчетов за аренду помещений. Другой эпизод связан с тем, что Марченко и Ольга Тимофеенко, как утверждало следствие, в 2020 году через суд добились выплаты от администрации Краснодара более 100 млн руб. в счет компенсации стоимости аренды земельного участка. Отдельное дело касалось выкупа по заниженной цене муниципального участка в центре Краснодара с недостроенным зданием, позже ставшим отелем Marton; ущерб городу следствие оценило в 14,25 млн руб.
Так выстраивается связь Марченко с уже осужденными фигурантами: Ольга Тимофеенко проходила по эпизоду с бюджетной выплатой, а его сын Иван Марченко первоначально фигурировал вместе с отцом по делу об участке. В отличие от них, признавших вину и содействовавших расследованию, что позволило рассмотреть их дела в особом порядке, позиция Марченко означает спор со всей предъявленной ему схемой обвинения.
Организация занятия проституцией, по заявлению прокурора, велась на системной основе в отелях Marton в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде, в ряде случаев с вовлечением несовершеннолетних. Переход активов Marton государству связан не с приговором по уголовному делу, а с отдельным антикоррупционным иском: Останкинский суд согласился с позицией Генпрокуратуры о том, что Марченко развивал бизнес под покровительством Виктора Момотова, нарушавшего запрет на участие судьи в предпринимательской деятельности.