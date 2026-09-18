В Сочи 18 сентября работают 44 автозаправочные станции

По состоянию на 11:00 18 сентября в Сочи работают 44 автозаправочные станции. По данным топливных операторов, бензин АИ-100 доступен на семи АЗС, АИ-95 — на 27, АИ-92 — на 32. Дизельное топливо отпускают на 37 автозаправочных станциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

На трех АЗС сети «Роснефть» топливо в приоритетном порядке предоставляют общественному транспорту, а также транспорту экстренных, коммунальных и медицинских служб. В этот перечень также входит транспорт учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города.

На этих трех станциях заправиться могут владельцы топливных карт. Также приоритетное обслуживание предусмотрено для людей с инвалидностью I и II групп.

Еще три автозаправочные станции сети «Лукойл» переведены на обслуживание экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива в Сочи можно получить по многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90 и через официальный чат-бот администрации города.

Сведения о наличии топлива также размещаются на информационных стелах на автозаправочных станциях, официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть». Кроме того, информацию можно получить через сервис «Яндекс Заправки».

Данные о работе автозаправочных станций и наличии отдельных видов топлива актуальны по состоянию на 11:00 18 сентября.

Мария Удовик