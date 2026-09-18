Три партии пожаловались на проблемы с наблюдателями на выборах в Петербурге

«Яблоко», КПРФ и «Справедливая Россия» сообщили о сложностях с допуском своих наблюдателей к выборам в Петербурге. В одних случаях комиссии объясняют отказ региональной регистрацией наблюдателей, в других — недостатками или несвоевременной подачей документов. Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин заявил журналистам, что горизбирком разберется с обращениями после их поступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комиссии ссылаются на региональную регистрацию наблюдателей и проблемы с документами

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Комиссии ссылаются на региональную регистрацию наблюдателей и проблемы с документами

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В первый день трехдневного голосования петербургское «Яблоко» заявило о недопуске своих наблюдателей на избирательные участки. В частности, по данным партии, представители кандидата в Госдуму Дмитрия Хорзова не смогли начать работу как минимум на 16 участках в Московском районе. В ТИК №19, 27 и 48 это объяснили тем, что наблюдатели зарегистрированы в других регионах, тогда как на участках одновременно проходят выборы в Госдуму и Законодательное собрание Петербурга. «Яблоко» настаивает, что наблюдатели были направлены кандидатом именно на федеральных выборах, и готовит жалобу в горизбирком.

С проблемами столкнулись и наблюдатели кандидата в Госдуму от «Яблока» Виталия Исакова. Накануне голосования ТИК №21, 61, 62 и 63 уведомили господина Исакова, что в переданных им списках наблюдателей отсутствуют подписи. В партии утверждают, что кандидату не позволили ознакомиться с поданными документами и внести в них исправления. Сам господин Исаков с выводами комиссий не согласен.

Кроме того, в «Яблоке» сообщили о претензиях комиссий к документам других кандидатов. По данным партии, кандидату в Госдуму Анастасии Кизюковой указали на нечитаемый электронный носитель со списком наблюдателей, а части наблюдателей Дмитрия Анисимова отказали из-за регистрации за пределами Петербурга. Господин Анисимов заявил о готовности обратиться в Центризбирком, если наблюдателей не допустят к работе.

О недопуске своих представителей утром 18 сентября сообщило и петербургское отделение КПРФ. По данным партии, наблюдателей не пустили на УИК №448, 450 и 453 в Калининском районе. На участке №458 представителя КПРФ сначала допустили, а затем потребовали покинуть помещение. Еще на двух участках наблюдатели пожаловались на ограничения в работе: на УИК №489, по данным партии, не удалось подать уведомление о фото- и видеосъемке, а на УИК №461 — ознакомиться со списками избирателей.

«Справедливая Россия» сообщила о проблемах еще на этапе передачи списков наблюдателей. В частности, ТИК №6 отказалась считать часть списков поданными в установленный срок, поскольку их регистрация была завершена в 18:13 и 18:21. В партии утверждают, что представители пришли и передали документы до 18:00, а после этого сотрудники комиссии лишь продолжали их прием, проверку и сверку. Несколькими днями ранее справороссы также заявляли, что в ТИК №6 и №47 не смогли найти сотрудников, ответственных за прием списков наблюдателей.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что официальных жалоб от партий еще не видел. По его словам, причиной отдельных ситуаций могли стать как ошибки кандидатов при подготовке документов, так и другие обстоятельства. После поступления материалов горизбирком намерен дать им оценку. Господин Мейксин также сообщил, что за голосованием в городе следят более 6 тыс. наблюдателей, из них свыше 2 тыс. направлены Общественной палатой.

Голосование проходит с 18 по 20 сентября. На выборах в городской парламент планируется избрать 50 депутатов. Одна половина пройдет в Заксобрание по одномандатным округам, а вторая — по партийным спискам. Также горожане выберут восемь депутатов Госдумы от Петербурга. Еще в четырех муниципалитетах запланированы местные выборы: в МО «Автово», МО «Красненькая речка», МО «Оккервиль» и МО «Новоизмайловское».

Полина Пучкова