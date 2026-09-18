Взрывной рост ритейл-медиа, генераторы идей и природный мерч

В отеле «Азимут» прошла конференция «Эффективные каналы и инструменты продвижения», организованная АКАР Северо-Запад и коммуникационным агентством «Гранд Медиа Сервис» при поддержке «Яндекса», ИД «Коммерсантъ», Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга и Петербургского медицинского форума.

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Модератором мероприятия выступил генеральный директор коммуникационного агентства «Гранд Медиа Сервис», председатель digital-комитета АКАР СЗ Андрей Волков. В докладе «Public Performance: как контент-маркетинг и PR превратить в драйвер продвижения?» он затронул проблему интеграции PR и рекламных инструментов. По его словам, ставка на один канал теряет эффективность. Наиболее действенный подход — Public Performance: статья на сайте ведущего СМИ выступает в роли «текстового лендинга», под задачу компании создается уникальный экспертный материал, который затем продвигается с помощью цифровых инструментов. Важно отметить, что все материалы для публикаций проходят SEO (Search Engine Optimization, поисковая оптимизация) и GEO (Generative Engine Optimization, оптимизация для ИИ). Как следствие, один из эффектов метода Public Performance заключается в том, что материалы, опубликованные СМИ, одновременно работают и на репутационную выдачу (SERM), и на приоритетную выдачу ИИ. Весь этот комплекс работ позволяет одновременно работать с доверием аудитории, узнаваемостью бренда и привлечением целевого трафика.

Председатель представительства АКАР в Санкт-Петербурге Наталья Пилатова представила аналитику рынка за первое полугодие 2026 года: интернет-сервисы растут, но темпы прироста замедляются; наблюдается взрывной рост ритейл-медиа; в наружной рекламе рост выше, чем в остальных сегментах, доля цифрового инвентаря достигла 63%.

Исполнительный директор «Коммерсантъ Северо-Запад» Анна Ракитина рассказала о превращении стандартных форматов в маркетинговую экосистему, где новости создают информационный повод, интервью формируют эмоциональную связь, а конференция становится генератором идей и потоком лидов.

Мария Кирюшенкова и Екатерина Верховцева из «Яндекса» представили цифровую наружную рекламу (DOOH) и Connected TV: охват, форматы, аукционную видеорекламу, ТВ-билборд и аналитику эффективности. Основной интерес аудитории вызвала возможность замены или дополнения новыми инструментами «Яндекса» классических охватных инструментов, таких как телевизионная реклама и наружные носители.

Сергей Ануфриев, основатель Петербургского медицинского форума, рассказал о том, как природные образы в мерче превращают подарок в ежедневный контакт с брендом.

Завершилось мероприятие выступлением Юлии Найвальт, члена Союза художников России, обладателя премий «Золотой витязь» и диплома «За большой вклад в российскую культуру». Она представила выставку своих работ и рассказала, как произведения искусства становятся элементом коммуникации с аудиторией.