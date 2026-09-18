В Сочи избирателей и наблюдателей переместили в укрытия из-за угрозы БПЛА

В Сочи члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА». Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Ранее в Сочи объявили угрозу атаки. Жители просят сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.

«Прошу соблюдать меры предосторожности, идет отражение угрозы. Как только станет безопасно, участки возобновят работу»,— написал глава.

Upd: Около 11:00 угрозу атаки БПЛА сняли, участки открыли.

Константин Соловьев