В Сочи избирателей и наблюдателей переместили в укрытия из-за угрозы БПЛА
В Сочи члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА». Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.
Ранее в Сочи объявили угрозу атаки. Жители просят сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.
«Прошу соблюдать меры предосторожности, идет отражение угрозы. Как только станет безопасно, участки возобновят работу»,— написал глава.
Upd: Около 11:00 угрозу атаки БПЛА сняли, участки открыли.