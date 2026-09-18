В Сочи открылись 244 участка для голосования на выборах в Госдуму

В Сочи 18 сентября открылись 244 избирательных участка для голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ. Участки работают во всех районах курорта, голосование проходит с 8:00 до 20:00 и продлится до 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В 8:00 на участках прозвучал гимн России, после чего участковые избирательные комиссии приступили к работе. В числе первых избирателей были жители, которые пришли проголосовать по пути на работу или учебу. В частности, участок №6505 расположен в здании Зала органной и камерной музыки.

Зарегистрированные в Сочи избиратели получают два бюллетеня. Один предназначен для голосования по Южному одномандатному избирательному округу №54, второй — по федеральному избирательному округу, где представлены списки политических партий.

В Южный одномандатный округ №54, помимо Сочи, входят Белореченский район, часть территории Апшеронского района и федеральная территория «Сириус».

Трехдневный формат голосования позволяет избирателям прийти на участок в любой из трех дней. Также продолжается прием заявлений для голосования на дому. Подать заявление можно до 14:00 20 сентября. Для этого необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию и указать причину, в том числе инвалидность, состояние здоровья, необходимость ухода за больным или другую уважительную причину.

Адрес и контакты своего избирательного участка можно узнать через цифровые сервисы Центральной избирательной комиссии РФ. На участках также работают волонтеры, которые оказывают помощь маломобильным гражданам.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят 18, 19 и 20 сентября. Участки открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.

Мария Удовик