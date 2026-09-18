Сочи стал самым популярным направлением для отдыха парами в сентябре 2026 года. На курорт пришлось 15% бронирований, оформленных парами, следует из данных российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Исследование приурочено ко Дню первой любви, который отмечают 18 сентября. Сервис определил наиболее востребованные направления для поездок парами на основе данных запросов и заявок на сентябрь 2026 года.

Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург — на него пришлось 8% бронирований парами. Третью позицию заняла Москва с долей 5%.

В десятку наиболее популярных направлений также вошли Анапа, Геленджик, Ялта, Алушта, Феодосия, Калининград и Краснодар. При этом Сочи стал одним из направлений с наиболее продолжительным сроком поездки: в среднем пары бронировали размещение на восемь ночей.

Средняя стоимость ночи в Сочи, по данным сервиса, составила 4,1 тыс. руб. Средняя продолжительность поездки пар на курорт в сентябре составляет восемь ночей.

Для сравнения, средняя стоимость ночи в Санкт-Петербурге составляет 4,2 тыс. руб. при продолжительности поездки четыре ночи, в Москве — 4,7 тыс. руб. при двух ночах. В Анапе средняя стоимость размещения составляет 3,7 тыс. руб. за ночь, в Геленджике — 5,2 тыс. руб., в Ялте — 5 624 руб., в Алуште — 5,2 тыс. руб., в Феодосии — 3,6 тыс. руб.

В Калининграде пары в среднем останавливаются на пять ночей при стоимости ночи 4 тыс. руб., в Краснодаре — на две ночи при стоимости 3,5 тыс. руб.

Мария Удовик