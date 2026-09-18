В Сочи пригодными для укрытия признали 280 из 522 подвалов

Глава Сочи Андрей Прошунин в рамках рабочего объезда Лазаревского района проверил состояние подвальных помещений в Дагомысе. Особое внимание уделили возможности использования подвалов в качестве укрытий при чрезвычайных ситуациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Глава города осмотрел подвал многоквартирного дома на улице Армавирской. По словам Андрея Прошунина, во время действия режима «атака» помещение было закрыто. О ситуации он узнал из социальных сетей и решил проверить подвал лично.

На момент проверки подвал был открыт, однако внутри отсутствовали освещение и мебель. Андрей Прошунин отметил, что такие недочеты со стороны управляющих компаний недопустимы, поскольку безопасность жителей является приоритетной задачей.

«Осмотрел подвал многоквартирного дома по улице Армавирской, который был закрыт во время действия режима "атака". Узнал об этой ситуации из соцсетей и решил сам проверить. Сегодня подвал был открыт, однако внутри отсутствуют элементарное освещение и мебель. Безопасность жителей — наша приоритетная задача, поэтому такие недочеты, которые допускают управляющие компании, недопустимы»,— сказал глава Сочи.

По его словам, в Сочи обследовали 522 подвальных помещения. Из них 280 на данный момент признаны пригодными для использования в качестве укрытий.

«В целом в Сочи обследовано 522 подвальных помещения, из них пока только 280 признаны пригодными для укрытия. Мониторинг подвалов совместно с органами прокуратуры продолжим»,— отметил Андрей Прошунин.

Кроме того, во время осмотра территории Дагомыса глава Сочи оценил санитарное состояние улиц как неудовлетворительное. В частности, нарушения выявили на улицах Армавирской и Гайдара.

На этих улицах обнаружили загрязненные пешеходные дорожки и переполненные мусорные баки. Главе районной администрации совместно с подрядной организацией поручили устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки и доложить о результатах.

Мария Удовик