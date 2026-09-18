Посольство РФ: конфликт США с Россией и КНР играет на руку сторонникам эскалации

Посольство РФ в Вашингтоне убеждено, что «ссора» США с Россией и Китаем с геополитической точки зрения «проигрышна для всех сторон». Однако она «играет на руку евроатлантическим сторонникам эскалации», которые хотят «столкнуть» Москву, Пекин и Вашингтон, написало посольство в соцсети X. Какие страны поддерживают эскалацию, в диппредставительстве не уточнили.

Комментарий посольства связан с подготовкой в США новых антироссийских санкций. 16 сентября Палата представителей США одобрила законопроект, позволяющий Белому дому вводить дополнительные ограничения против России и Ирана. Речь идет в том числе о пошлинах в отношении покупателей российских энергоресурсов. Кремль счел это недружественным шагом.

Подробности — в материале «Ъ» «Как Грэм среди ясного неба».