Песков счел недружественным шагом одобрение в США новых антироссийских санкций

Проект новых антироссийских санкций США осложнит поиск мирного урегулирования на Украине, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отнес эти санкции к «недружественным действиям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям»,— прокомментировал господин Песков на брифинге.

16 сентября Палата представителей США одобрила законопроект, позволяющий Белому дому ввести дополнительные санкции против России и Ирана. Речь идет в том числе о пошлинах в отношении покупателей российских энергоресурсов. В МИД Индии в ответ заявили о готовности «принять все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов».

Подробности — в материале «Ъ» «Как Грэм среди ясного неба».