Более 70 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи после снятия ограничений задерживаются 72 рейса. На вылет ожидают 40 самолетов, на прилет — еще 32, следует из данных онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Из 40 задержанных рейсов на вылет один ожидает отправления с 15 сентября, четыре — с 16 сентября, 14 — с 17 сентября. Еще семь рейсов перенесены с 18 на 19 сентября. На прилет задерживаются 32 рейса: два из них ожидают прибытия с 16 сентября, 11 — с 17 сентября, еще 10 перенесены с 18 на 19 сентября.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи вводят ежедневно для обеспечения безопасности. Последние ограничения действовали 3,5 часа — с 20:52 17 сентября до 00:34 18 сентября.

В аэропорту пассажиров просят следить за информацией о статусе рейса. Авиакомпании сообщают об изменениях по контактным данным, указанным при бронировании. Также пассажирам рекомендуют обращать внимание на объявления в терминале.

Одновременно с 01:25 18 сентября ограничена работа аэропорта Краснодара. Согласно действующему NOTAM, авиагавань принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00.

Мария Удовик