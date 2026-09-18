Главные новости к утру 18 сентября

Составлено ИИ-Ассистентъ

Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе: половина из 450 депутатов избирается по федеральным партийным спискам, половина — в одномандатных округах. Голосование длится с 18 по 20 сентября, причем одновременно проходят региональные и муниципальные кампании. В 2026 году одномандатные округа впервые сформированы по новой схеме: их общее число сохранилось — 225, но распределение между регионами изменилось.

Для отдельных территорий предусмотрен особый порядок. В 12 регионах досрочное голосование проходило с 28 августа по 17 сентября, а в течение всех трех основных дней там доступны выездное голосование и голосование на придомовых территориях; в других 77 субъектах выездной формат возможен в первые два дня только в населенных пунктах с затрудненным сообщением. За рубежом избиратели получают один бюллетень — за федеральные партийные списки, без голосования за одномандатников.