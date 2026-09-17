В России открылись первые избирательные участки на выборах в Госдуму

В России начался основной этап голосования на выборах в Госдуму — в 8:00 по местному времени (23:00 мск 17 сентября) избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке. Голосование продлится до 20 сентября.

К открытию первых избирательных участков по видеосвязи подключилась глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Она также открыла в атриуме ЦИК видеостену, на которой выводятся записи с участков. «Системой видеонаблюдения и видеорегистрации оборудованы практически все наши избирательные участки, 100% территориальных избирательных комиссий»,— сообщила госпожа Памфилова.

Помимо выборов депутатов Госдумы девятого созыва в России состоятся региональные и муниципальные выборы. С 29 августа проходил досрочный этап голосования для жителей труднодоступных районов, территорий 12-ти регионов, в которых действует военное положение или средний уровень реагирования, а также для военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий.

Подробнее — в материале “Ъ” «В обстановке почти боевой».