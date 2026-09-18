Основатель WikiLeaks Ассанж опубликовал первый за два года пост

Основатель WikiLeaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж впервые за два года опубликовал пост в соцсети X.

«Я вернулся»,— написал он. Пост стал ответом на публикацию аккаунта WikiLeaks с его фотографией и подписью: «Он вернулся».

Предыдущее сообщение Ассанжа в X было опубликовано 28 июня 2024 года, после его освобождения из британской тюрьмы Белмарш. Там он находился с 2019 года.

WikiLeaks — сервис, который специализируется на публикации секретной и конфиденциальной информации. В 2010-2011 годах на платформе были опубликованы служебные документы США о войнах в Афганистане и Ираке. За публикацию этих данных Джулиану Ассанжу грозило 175 лет тюрьмы.

Летом 2024 года господин Ассанж заключил сделку со следствием США, признав вину по одному из 18 пунктов обвинения в заговоре с целью получения и распространения секретной информации.

Американский суд приговорил его к уже отбытому в Великобритании сроку, после чего Минюст США закрыл уголовное дело, а Ассанж вернулся в Австралию.