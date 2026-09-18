NYT: США допускают заключение сделок с Россией до окончания конфликта на Украине

Администрация президента США рассматривает возможность заключения деловых сделок с Россией до завершения конфликта на Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Ранее власти Соединенных Штатов заявляли, что деловые сделки с Россией невозможны до завершения боевых действий на Украине. По словам собеседников газеты, изменение позиции Вашингтона рассматривается как новый способ продемонстрировать Москве желание перезагрузить отношения и побудить ее к урегулированию конфликта.

О каких именно сделках может идти речь, неизвестно. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин допускал, что с США может быть заключено соглашение по редкоземельным металлам и запущен проект по добыче алюминия в Красноярском крае.