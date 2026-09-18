Захарова: провокации на избирательных участках уже есть
Провокации на избирательных участках на выборах в Госдуму уже есть — как в России, так и за границей, заявила представитель МИД Мария Захарова в разговоре с ТАСС.
В качестве примера провокаций внутри России госпожа Захарова привела атаки на участки с помощью украинских БПЛА. Она также сказала об «огромном потоке» дезинформации, который, по ее словам, был запущен, чтобы повлиять на ход голосования.
«От попыток западных стран снять с себя ответственность за организацию безопасного прохода граждан к организованному избирательному участку до информационных уже даже не провокаций, а прямых информационных атак»,— добавила Мария Захарова, говоря о провокациях за рубежом.
Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября.
Заявления о провокациях за рубежом имеют практическое измерение: доступ к голосованию зависит от того, удастся ли сохранить работу дипломатических площадок или перенести ее в другие форматы. В Германии с 18 сентября закрыто генконсульство России в Бонне; на этом фоне Мария Захарова заявила, что Россия не позволит властям Германии сорвать голосование на выборах в Госдуму. Причиной закрытия немецкие власти назвали инциденты с дронами в аэропорту Лейпцига.
Одним из вариантов компенсации закрытых площадок могли бы стать выездное и досрочное голосование в странах с большим числом российских граждан и на туристических направлениях. В июне 2026 года МИД прорабатывал такую возможность и планировал открыть около 350 участков в разных странах, однако их проведение возможно только при разрешении местных властей.
Безопасность может менять и параметры процедуры: правила зарубежного голосования 2024 года допускали сокращение ее продолжительности, если проведение создавало угрозу жизни или здоровью россиян. Те же правила предусматривали меньше участков, чем 394 площадки, работавшие за рубежом в 2018 году.