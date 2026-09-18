Захарова: провокации на избирательных участках уже есть

Провокации на избирательных участках на выборах в Госдуму уже есть — как в России, так и за границей, заявила представитель МИД Мария Захарова в разговоре с ТАСС.

В качестве примера провокаций внутри России госпожа Захарова привела атаки на участки с помощью украинских БПЛА. Она также сказала об «огромном потоке» дезинформации, который, по ее словам, был запущен, чтобы повлиять на ход голосования.

«От попыток западных стран снять с себя ответственность за организацию безопасного прохода граждан к организованному избирательному участку до информационных уже даже не провокаций, а прямых информационных атак»,— добавила Мария Захарова, говоря о провокациях за рубежом.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября.