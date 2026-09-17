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Путин передал активы «Нестле» во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компаний «Нестле Кубань» и «Нестле Россия» во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Соответствующее решение предусмотрено подписанным президентом указом, пишет «Ъ».

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Во временное управление переданы доли в «Нестле Кубань», принадлежавшие иностранным компаниям. Societe des Produits Nestle S.A. владеет 67,44% долей компании, еще 32,56% принадлежит Nestle Deutschland AG. Все указанные доли переданы во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент».

Также во временное управление переданы доли в компании «Нестле Россия». Societe des Produits Nestle S.A. принадлежит 84,082% долей, Nestle Deutschland AG — 15,918%. Управление этими долями также передано компании «Л.Е.В. Менеджмент».

Тем же указом президент передал во временное управление активы бывшего Leroy Merlin и российскую «дочку» Auchan.

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