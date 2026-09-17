В Краснодаре осудили сына владельца сети отелей Marton

Ленинский районный суд Краснодара приговорил Ивана Марченко, сына основателя сети отелей Marton Андрея Марченко, к трем годам колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке после того, как Марченко признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Изначально Иван Марченко обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере совместно с отцом и легализации преступных доходов. В суд дело поступило только по обвинению в пособничестве в отмывании средств. Процесс занял четыре заседания, приговор был вынесен 19 июля.

В особом порядке доказательства в суде не исследуются. В рамках соглашения о сотрудничестве Марченко обязался содействовать следствию, в том числе в раскрытии преступления, изобличении соучастников и поиске имущества, полученного преступным путем.

20 июля Октябрьский районный суд Краснодара приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Ольгу Тимофеенко — доверенное лицо и бухгалтера Андрея Марченко. Она также заключила досудебное соглашение и была признана виновной в незаконном обороте средств платежей и мошенничестве. Оба осужденных обжаловали приговоры.

Сам Андрей Марченко с июня находится под судом. Ему вменяют два эпизода мошенничества, незаконный оборот средств платежей и организацию занятия проституцией. По версии следствия, в 2020 году он и Тимофеенко добились выплаты администрацией Краснодара более 100 млн руб. компенсации за аренду земельного участка. Еще один эпизод связан с выкупом по заниженной цене муниципальной земли с недостроенным зданием; ущерб оценен в 14,25 млн руб.

В октябре 2025 года сеть гостиниц Marton была обращена в доход государства по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бизнес-партнеру Марченко — бывшему председателю Совета судей России Виктору Момотову.