Младший все признал

Как стало известно “Ъ”, весьма мягкие приговоры были вынесены сыну, а также доверенному лицу основателя сети отелей Marton Андрея Марченко. Бизнес-партнером последнего выступал экс-глава Совета судей России и судья Верховного суда Виктор Момотов. Иван Марченко был осужден на три года, а Ольга Тимофеенко — на три с половиной. Оба признали вину, заключив с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве. Осужденных не устроили приговоры, и они их обжаловали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Дело Ивана Марченко, как выяснил “Ъ”, рассмотрел Ленинский районный суд Краснодара. Сам процесс прошел там в особом порядке — без исследования доказательств, так как в ходе следствия Марченко-младший полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, обязавшись активно содействовать в раскрытии своего же преступления, изобличить соучастников или помочь следствию в розыске имущества, добытого преступным путем.

Позиция фигуранта привела к смягчению предъявленного ему обвинения. Как ранее писал “Ъ”, арестованный 22 сентября 2025 года Иван Марченко, который владел и управлял сетью мини-гостиниц, обвинялся в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) совместно с отцом, а также в отмывании преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Однако в суд дело в отношении Марченко-младшего поступило лишь по обвинению в пособничестве отмыванию. Сам процесс занял всего четыре заседания и завершился вынесением 19 июля 2026 года приговора, по которому фигурант получил три года общего режима.

Дело доверенного лица и бухгалтера его отца Ольги Тимофеенко поступило в суд в один день с делом Ивана Марченко и слушалось в особом порядке в Октябрьском суде Краснодара. Подсудимая ранее тоже заключила с прокуратурой сделку. 20 июля суд приговорил ее к трем с половиной годам общего режима, признав виновной в незаконном обороте средств платежей и одном эпизоде мошенничества (ч 2. ст. 187 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Несмотря на довольно мягкие приговоры, треть сроков по которым фигуранты уже отсидели и вскоре могут претендовать на условно-досрочное освобождение, они не устроили осужденных. И Иван Марченко, и Ольга Тимофеенко подали на них апелляционные жалобы.

Что касается главного фигуранта, то начавшийся в Октябрьском суде Краснодара 29 июня процесс над Андреем Марченко находится в самом разгаре — по нему прошел с десяток заседаний. Отельеру вменяют два эпизода мошенничества, незаконный оборот средств платежей, а также организацию занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ).

Как ранее писал “Ъ”, по версии следствия, в 2020 году Андрей Марченко и Ольга Тимофеенко незаконно через суд добились выплаты администрацией Краснодара более 100 млн руб. в счет компенсации стоимости аренды женщиной земельного участка на проспекте имени Константина Образцова. По иску организации инвалидов «Чернобыль» аренда земли, находящейся в рекреационной зоне, была признана ничтожной, тем не менее она смогла добиться компенсации.

Сам Андрей Марченко в ходе следствия признался, что нужное решение ему помог получить владевший с ним долями в двух его гостиницах теперь уже бывший председатель Совета судей России, в то время судья Верховного суда РФ Виктор Момотов. За помощь он передал судье 30 млн руб.

По второму эпизоду Андрей Марченко первоначально проходил вместе с сыном. Он касается незаконного выкупа по заниженной цене муниципального участка земли в центре Краснодара с недостроенным зданием, которое позже стало отелем Marton. Ущерб городу в этом случае следствие оценило в 14,25 млн руб.

Обвинение в незаконном обороте средств платежей связано с периодом 2020–2022 годов, когда Андрей Марченко организовал незаконный перевод средств между счетами подконтрольных ему ИП под видом расчетов за аренду помещений. Также ему инкриминировали организацию в сети отелей борделей для занятий проституцией.

Ранее господину Марченко вменялся и ряд других статей УК, в частности уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), самовольное оставление места службы (ст. 337 УК РФ), а также мошенничество при осуществлении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и дача взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ), однако дела были прекращены.

Сеть гостиниц Marton Андрея Марченко в Краснодаре, Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде и Ростове-на-Дону стоимостью более 9 млрд руб. была обращена в доход государства в октябре 2025 года по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к его бизнес-партеру Виктору Момотову. Последний добровольно ушел в отставку, но Высшая квалификационная коллегия судей России в мае 2026 года ее отменила, лишив судью звания, личной неприкосновенности и льгот.

Мария Локотецкая; Анна Перова, Краснодар