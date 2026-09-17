Главные новости за 17 сентября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Воронежской области более половины канализационных сетей нуждаются в замене. По данным Воронежстата, из 2,5 тыс. км канализационных сооружений 53,7% находятся в неудовлетворительном состоянии. В 2025 году в регионе обновили лишь 3,3 км таких сетей. При этом почти половина водопроводной инфраструктуры также требует замены: из 11,1 тыс. км сетей обновление необходимо для 46,7%, а за прошлый год было заменено 71,8 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поезда на маршруте Воронеж — Старый Оскол — Белгород перевезли 7,7 тыс. пассажиров за восемь месяцев 2026 года. Это на 20,7% больше показателя прошлого года. Всего было выполнено 56 рейсов. В то же время, как сообщили в белгородском минтрансе, в сентябре и октябре расписание поездов на маршруте немного меняется из-за ремонта ж/д дороги.

Перебои с электроснабжением после атак ВСУ затронули шесть районов Курской области. Без света временно оставались более 42 тыс. потребителей. Наиболее сложная ситуация была в Беловском районе, где электроснабжение еще не восстановлено примерно для 1,7 тыс. абонентов. За сутки в регионе уничтожили 258 беспилотников.

Липецкая область заняла второе место в России по темпам роста неформальной занятости. Во втором квартале число работающих вне официального сектора увеличилось на 58,8% год к году и достигло 112 тыс. человек. По данным FinExpertiza, это один из самых высоких показателей в стране.

Орловский застройщик заявил о строительстве жилого комплекса комфорт-класса «Счастье» стоимостью 2,1 млрд руб. Проект реализует ООО «СЗ "Авилон-2"» в рамках договора о комплексном развитии территории в районе Наугорского шоссе в Орле. Первый этап предусматривает возведение 25-этажного дома на 463 квартиры, завершить строительство планируется к осени 2030 года.

В Тамбовской области за год сократилось число рынков и торговых мест. По данным Тамбовстата, к концу второго квартала 2026 года в регионе работали шесть рынков против семи годом ранее. Количество фактически используемых торговых мест уменьшилось на 28,2% — до 1,1 тыс., а уровень их заполнения составил 56,9%.

Анна Швечикова