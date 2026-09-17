Из-за атак ВСУ в Курской области без света остаются почти две тысячи человек

В результате атак со стороны Украины перебои в подаче электроэнергии были зафиксированы в шести районах Курской области. Восстановительные работы продолжаются в Беловском районе, где без света остаются около 1,7 тыс. потребителей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из-за повреждения линии электропередачи в Обоянском районе подача ресурса была временно ограничена в 53 населенных пунктах Обоянского, Беловского, Большесолдатского и Октябрьского районов. Аварийное отключение затронуло более 13,7 тыс. потребителей. Перебои с подачей электричества также возникли в Железногорском и Дмитриевском районах, охватив 143 населенных пункта и свыше 28,6 тыс. абонентов. Там подачу электричества уже восстановили по резервной схеме.

Всего за прошедшие сутки в регионе ликвидировали 258 БПЛА. Кроме того, ВСУ 67 раз применили артиллерию по приграничным районам и 20 раз атаковали область с помощью взрывных устройств.

В поселке Коренево Кореневского района пострадала 52-летняя женщина, сгорели дом и гараж. В деревне Пасерково Железногорского района повреждена входная дверь частного дома, в селе Михайловка Рыльского района — два дома и автомобиль. В селе Успешное повреждена кровля дома.

В ночь на 17 сентября дежурные силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над Воронежской областью. В результате падения фрагментов пострадали шесть частных домов и два легковых автомобиля.

Кабира Гасанова