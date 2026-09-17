Опустела почти половина торговых мест на тамбовских рынках

По состоянию на конец второго квартала 2026 года в Тамбовской области функционировало шесть рынков — на один меньше чем за год до этого. Насчитывалось четыре специализированных рынка и два универсальных. Число фактически использованных торговых мест по сравнению с данными на середину 2025-го сократилось на 28,2% и составило 1133 места при уровне их фактического использования 56,9%. Об этом рассказали в Тамбовстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего на тамбовских рынках к июлю 2026-го располагалось 1991 торговое место. За полный год их число уменьшилось на 421 штуку. Основными хозяйствующими субъектами на рынках являлись индивидуальные предприниматели и частные лица, за которыми было закреплено 56,2% и 21,5% торговых мест соответственно.

«На розничных рынках по состоянию на конец второго квартала 2026 года осуществляли свою деятельность 315 индивидуальных предпринимателей, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года их число сократилось на 32,4%»,— подсчитали в Тамбовстате.



При этом для стимулирования конкуренции и расширения практики прямых продаж от поставщиков за второй квартал этого года в Тамбовской области было проведено 519 ярмарок, число торговых мест на которых составило 21 тыс. Главными организаторами выступали органы местного самоуправления.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что оборот розничной торговли в январе–июне 2026 года составил в Тамбовской области 162,7 млрд руб., что на 4,5% (в сопоставимых ценах) больше, чем за аналогичный период 2025-го. Доля рынков и ярмарок уменьшилась до 4,9%, тогда как в прошлом году достигала 5,1%.

Денис Данилов