«Авилон» девелопера Парфененкова хочет построить ЖК в Орле за 2,1 млрд

Проектную декларацию по жилому комплексу комфорт-класса «Счастье» в Орле опубликовало местное ООО «Специализированный застройщик "Авилон-2"». Стоимость объекта — 2,1 млрд руб. Комплекс расположится в Советском районе Орла на Наугорском шоссе, 15. Генеральный подрядчик — ООО «Жилищная компания Авилон». Сдача объекта — не позднее 30 сентября 2030 года.

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Это будет первый этап строительства — 25-этажный многоквартирный дом на 463 квартиры: 268 однокомнатных, 147 и 48 двух- и трехкомнатных.

Площадь квартир составит 25,8 тыс. кв. м, нежилых помещений — 324,4 кв. м (общая — 36,3 тыс.).

Материал стен — монолитный железобетонный каркас.

Проектом предусмотрено благоустройство: четырех детских и шести спортивных площадок, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, 155 гостевых машино-мест, одна контейнерная площадка. Озеленение включает газон площадью почти 4 тыс. кв. м

Строить девелопер будет на участке площадью 17,4 тыс. кв. м, предоставленном ему в субаренду по договору от 12 августа (сроком до 7 декабря 2033 года). Собственник — муниципалитет. Разрешение на строительство выдано 15 сентября управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области до 2031 года.

Проект реализуется в рамках договора о комплексном развитии (КРТ), заключенного в мае 2024 года. Он включает 4,2 га в районе Наугорского шоссе, улицы Цветаева и потребительского гаражного кооператива «Транзистор». В границы этой территории входят 13 земельных участков, на которых расположены предназначенные под снос десять многоквартирных домов и прилегающие к ним хозпостройки и гаражи общей площадью 6,9 тыс. кв. м, а также теплосети, которые надо демонтировать или вынести за пределы (их протяженность в документации не раскрывается). Всего на этой территории насчитывается 154 частных собственника квартир и нежилых помещений, еще несколько объектов принадлежат мэрии.

На торги КРТ заявились — ООО «Авилон» семьи Парфененковых (ставшее победителем), ООО «Специализированный застройщик "СТС 57"» Романа Емельянова и ООО «СЗ "Инмэжстрой"» Евгения Красова. «Авилон» заявлял о готовности вложить в проект 3,6 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ «Авилон-2» зарегистрировано 22 мая этого года в Орле. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директором и учредителем (100%) является Дмитрий Парфененков. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели отсутствуют в связи с недавней регистрацией компании. В настоящее время компания реализует один проект — строительство этого многоквартирного дома. ООО «Авилон», выступающее основным юрлицом, зарегистрировано в ноябре 2010 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб. В 2025 году выручка составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 25 млн руб. Гендиректор с сентября 2023 года — Дмитрий Парфененков. Ранее компанией руководила ее учредитель Вера Парфененкова. С 2012 года «Авилон» получил 89 госконтрактов на 2,4 млрд по строительству, ремонту и реконструкции различных социальных объектов.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье» «"Авилон" справляется с комплексами»

Анна Швечикова