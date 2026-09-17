Второй по темпам роста неформальной занятости в России стала Липецкая область

Липецкая область заняла второе место по темпам роста неформальной занятости в России. Во втором квартале 2026-го число неофициально работающих жителей региона год к году увеличилось на 58,8%, достигнув 112 тыс. человек. Согласно исследованию аналитической службы FinExpertiza, в целом по стране доля неформально занятых обновила максимум с 2019 года, составив 20,4% от всех занятых (15,2 млн человек).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вслед за Липецкой областью заметный прирост показала Орловская область, занявшая пятое место среди субъектов России. Число неформально занятых здесь выросло на 26% (на 19,8 тыс. человек) до 95,7 тыс. В результате доля неофициального труда в регионе достигла 28,6%. В Белгородской области также зафиксировано увеличение показателя на 4,2% (на 6,3 тыс. человек). В итоге неформальный штат региона составил 155 тыс. человек, или 19,7% местной рабочей силы.

В то же время в остальных областях Черноземья наметился спад. В Курской области количество занятых в неформальном секторе снизилось на 8,2% (до 103,2 тыс. человек, доля — 18,8%), а в Тамбовской — на 12,8% (до 95,9 тыс. человек, доля — 20,3%). Самое масштабное сокращение неофициально трудоустроенных в макрорегионе произошло в Воронежской области: показатель уменьшился сразу на 20,9% (на 42,7 тыс. человек) — до 161,5 тыс. Теперь в Воронежской области зафиксирована минимальная доля «неформалов» в Черноземье — всего 13,3% от общего числа работающих.

В целом по России максимальный рост числа неформально занятых отмечен в Тюменской области (+87,7%). Третье место заняла Еврейская автономная область (+40,2%). Сильнее всего число «неформалов» сократилось в Свердловской области (–62,9%), Магаданской области (–60,3%), Забайкальском крае (–34%), Коми (–33,3%) и Самарской области (–31,8%).

В гендерном разрезе на мужчин приходится 51% всех неформально занятых, на женщин — 49%. Лишь 5% неформально занятых, или 750 тыс. человек, одновременно работают и в корпоративном секторе. Для 14,5 млн человек неформальная занятость остается единственным источником дохода, и за год численность таких работников выросла на 1% — на 185 тыс. человек. При этом число людей, совмещающих работу в неформальном и формальном секторах, напротив, сократилось на 9%, или на 74 тыс. человек.

В августе стало известно, что в результате мер по снижению неформальной занятости в Воронежской области за первое полугодие 2026-го трудовые отношения официально оформили с 5 405 наемными работниками.

Кабира Гасанова