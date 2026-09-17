В Воронежской области за год заменено 3,3 км канализационных сетей из 1,3 тыс. км изношенных

Протяженность канализационных сооружений Воронежской области составляет 2,5 тыс. км, при этом 53,7% (около 1,3 тыс. км) сетей нуждаются в замене. В 2025 году было заменено 3,3 км канализационных сооружений. Такие данные приводит Воронежстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На конец 2025 года протяженность водопроводных сооружений составила 11,1 тыс. км, из которых 46,7% (около 5,2 тыс. км) также нуждаются в замене. В прошлом году обновили 71,8 км водопроводных сетей, что составляет 1,4% от нуждающихся в замене.

Теплоснабжением и горячим водоснабжением население и бюджетные организации обеспечивали 1 702 источника теплоснабжения суммарной мощностью 8,6 тыс. Гкал/час. Доля тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, составила около 32,4% от общей протяженности, за год заменено 37,9 км (5,9% от нуждающихся, их абсолютное число не приводится Воронежстатом).

Число аварий в системе водоснабжения в 2025 году составило 221 единицу, в системе водоотведения — 4, в системе теплоснабжения — 27. В целом коммунальное хозяйство региона включает водоснабжение, водоотведение, очистку сточных вод, тепло- и энергоснабжение, уборку территорий и вывоз мусора.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что провалился повторный конкурс на строительство Главной канализационной насосной станции на улице Лебедева в Левобережном районе Воронежа. Никто не заявился на работы, оцененные в 1,3 млрд руб.

Анна Швечикова