Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер 18 сентября выходит из колонии

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер выйдет из колонии 18 сентября. Сейчас он отбывает наказание в ИК-6 Тверской области, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер (в центре) во время заседания в Московского городского суда в 2019 году

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер (в центре) во время заседания в Московского городского суда в 2019 году

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Господина Гайзера задержали в сентябре 2015 года. В 2019 году Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил его к 11 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и взяточничестве, а также назначил штраф 160 млн рублей. Гособвинение просило для бывшего главы Коми 21 год лишения свободы. Время, проведенное под стражей до приговора, засчитывается в срок наказания.

В 2021 году Сыктывкарский городской суд дополнительно признал господина Гайзера виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначили полтора года лишения свободы, однако от исполнения этого наказания его освободили в связи с истечением срока давности.

Гайзер был одним из основных фигурантов дела о коррупции в руководстве Коми. Бывший глава региона Владимир Торлопов по этому же делу получил в 2019 году 6,5 года колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей. В июле 2021 года Ухтинский городской суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Последним фигурантом масштабного расследования остается бывший зампред правления группы «Ренова» Александр Зарубин. В октябре 2025 года его дело направили в суд для рассмотрения в отсутствие обвиняемого. По версии следствия, Зарубин организовал группу, которая в 2006–2011 годах незаконно получила контроль над акциями птицефабрики «Зеленецкая», причинив республике ущерб в 2,4 млрд рублей.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ» «"Дело Гайзера" закончили заочно».

Карина Дроздецкая