«Маленький принц», «Брутальный джаз» и «Цифровая симфония»

Симфония, джаз и опера, трагедия, мюзикл и экспериментальная танц-драма, лиричная сказка и искусственный интеллект в музыке: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джампьеро Ассумма Будапешт, 2018 год. Цифровой отпечаток

Фото: Институт Листа — Венгерский культурный центр Джампьеро Ассумма Будапешт, 2018 год. Цифровой отпечаток

Фото: Институт Листа — Венгерский культурный центр

18 сентября Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО совместно с Венгерским культурным центром (Институт Листа) представляет проект о венгерской культуре — «Культурный ассамбляж». Выставочная программа проекта состоит из двух частей: работ венгерского фотографа и художника Йожефа Кадара из собрания РОСФОТО и серии «Образы Будапешта» современного фотографа Джампьеро Ассуммы. Название отсылает к художественному понятию ассамбляжа — произведения, в котором самостоятельные элементы складываются в единое целое. Подобно этому явлению, проект объединяет двух авторов разных поколений и художественных направлений. Две его части раскрывают разные грани венгерской культурной среды, соединяя различные эпохи, художественные традиции и авторские подходы. Фотография при этом выступает универсальным языком культурного диалога, взаимного узнавания и понимания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Король Лир»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Король Лир»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 18 сентября представит трагедию «Король Лир» в переводе Андрея Чернова. Режиссер Федор Пшеничный характеризует ее как «историю о любви, которую не заметили». В спектакле заняты народные артисты России Сергей Мигицко и Евгений Филатов, а также другие артисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камерный оркестр «Северная симфониетта»

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Камерный оркестр «Северная симфониетта»

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

В этот же день, 18 сентября, камерный оркестр «Северная симфониетта» под управлением маэстро Фабио Мастранджело откроет концертный сезон второй сцены Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Впервые после летнего межсезонья жемчужины мирового камерного репертуара зазвучат в стенах Концертного зала на Английской набережной, а солисты оперы наполнят вечер многотембровыми, яркими голосами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича

Фото: Фонд А. Петрова Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича

Фото: Фонд А. Петрова

18 сентября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоится финал (гала-концерт) XX Открытого конкурса композиторов имени А. П. Петрова — номинация «Симфоническая музыка». В этот день на гала-концерте будет играть Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, дирижер — Федор Леднев.

А 19 сентября в Малом зале им. М. И. Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоится финал (гала-концерт) XX Открытого конкурса композиторов имени А. П. Петрова в номинации «Берег надежды». На гала-концерте будет играть Камерный струнный оркестр Санкт-Петербургской консерватории. Дирижер — заслуженный артист России Аркадий Штейнлухт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вечер «Три гения романтизма»

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Вечер «Три гения романтизма»

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

В этот же день, 19 сентября, в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина состоится сольный фортепианный концерт Евгения Изотова — победителя международных конкурсов, хорошо знакомого петербургскому слушателю и востребованного на лучших сценах Европы и Азии. Программа вечера «Три гения романтизма» приурочена к 230-летию Франца Шуберта и 215-летию Ференца Листа, а также не менее заметному их современнику — Фредерику Шопену. Три темперамента, три голоса и одна эпоха, услышанная по-разному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Чехов. Хочется жить!»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Чехов. Хочется жить!»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

19 сентября Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет спектакль по рассказам А.П. Чехова «Чехов. Хочется жить!».

«Тексты Антона Павловича Чехова жизненно необходимы нам как лекарство от беспомощности, безнадежности и безысходности. Взгляд на самих себя через призму чеховского юмора помогает сопротивляться? глупости, грубости и душевному мраку. Именно поэтому мы начали работу над спектаклем. Он позволит зрителю вступить в откровенный и искренний диалог с Автором и поговорить о самих себе: о своих мечтах и страхах, комплексах и достоинствах, грустных и смешных? судьбах,? ничтожности и величии? Человека? и о бесконечной? надежде на счастье, живущей в сердце каждого из нас»,— рассказывает о спектакле режиссер Анджей Бубень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конноспортивный комплекс «Вента Арена»

Фото: КСК «Вента Арена» Конноспортивный комплекс «Вента Арена»

Фото: КСК «Вента Арена»

19 сентября конноспортивный комплекс «Вента Арена» приглашает на торжественную церемонию закрытия сезона. В программе вечера — выступление вокального коллектива, творческий номер от воспитанников школы олимпийского резерва, а также арт-выставка, посвященная лошади и конному спорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из мюзикла «Остров сокровищ»

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Сцена из мюзикла «Остров сокровищ»

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии

19 и 20 сентября в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии — мюзикл для всей семьи «Остров сокровищ». Над сценической версией будущего мюзикла работал драматург Константин Рубинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Евгений Онегин. Страницы романа»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Евгений Онегин. Страницы романа»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

20 сентября в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета представляют музыкально-поэтический спектакль в одном действии «Евгений Онегин. Страницы романа». Автором идеи является народная артистка России Лариса Луппиан. Режиссер — народный артист России Олег Леваков. В спектакле принимает участие Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга, дирижер — народный артист России Александр Чернушенко. Звучит музыка из произведений П. И. Чайковского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Ромео и Джульетта»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского Сцена из балета «Ромео и Джульетта»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского

20 сентября в Эрмитажном театре состоится спектакль-балет «Ромео и Джульетта», в котором партию Тибальта исполнит Фарух Рузиматов.

В этот же день, 20 сентября, в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится премьера симфонической поэмы «Поэма семи сказок», созданной композитором Николаем Головиным по мотивам одноименного цикла Виктора Васнецова. Концерт приурочен к 100-летию со дня памяти великого русского художника.

Премьера объединит живопись, симфоническую музыку, художественное слово и современные цифровые технологии. Во время исполнения на экранах будут появляться полотна Васнецова, а отдельные детали картин с помощью искусственного интеллекта придут в движение и синхронизируются с музыкой. Перед каждой частью поэмы заслуженный артист России Михаил Черняк расскажет об истории создания картины, художнике и скрытых деталях его работ.

Во втором отделении концерта прозвучат симфоническая картина «Волшебное озеро» А. К. Лядова, симфоническая пьеса «Сказка. Баба-Яга» Н. А. Римского-Корсакова и увертюра «Былина» В. С. Калинникова. За исполнение отвечает Любительский симфонический оркестр Musica Integral под управлением дирижера Игоря Новицкого.

Великая киномузыка четырех знаковых композиторов-юбиляров 2026 года — А. Зацепина, Р. Паулса, М. Таривердиева, А. Бабаджаняна — оживет в историческом пространстве Дома кино 20 сентября в рамках концерта «Долгая дорога».

В этот же день, 20 сентября, в Джаз-клубе Игоря Бутмана будет звучать вечная джазовая классика на английском и любимые песни советских лет на русском в исполнении Виктора Добронравова в оригинальных интерпретациях LRK Trio. Виктор — знаменитый актер театра и кино, блистательный артист Вахтанговской школы, для которого музыка — еще один язык живого искусства. Его голос и харизма превращают каждый концерт в настоящий спектакль. LRK Trio — одно из самых ярких и востребованных джазовых трио России. Евгений Лебедев (фортепиано), Антон Ревнюк (контрабас) и Игнат Кравцов (ударные) соединяют академическую глубину, джазовую свободу и богатое наследие русской музыкальной культуры. Их концерты завоевали слушателей от Нью-Йорка до Токио, от Лондона до Сеула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в Оранжерее Тропического сада

Фото: РМС Концерт в Оранжерее Тропического сада

Фото: РМС

20 сентября «Русские музыкальные сезоны» приглашают погрузиться в атмосферу мелодий неоклассиков в окружении зелени — в Оранжерее Тропического сада. Неоклассика Средиземноморья объединяет музыку современных авторов Франции и Италии. Композиторы этих стран являются одними из самых выдающихся представителей жанра с самого его основания Неоклассика становится легкими саундтреками нашей жизни, отражая каждый из ее моментов, поддерживая радость или даря надежду в минуты печали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Маленький принц»

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Спектакль «Маленький принц»

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина 20 сентября представляет «Маленький принц» — детский музыкальный спектакль по философской сказке Антуана де Сент-Экзюпери, который соединяет три вида искусства: выразительное слово, живопись песком и чарующие мелодии аккордеона. Магия песочной анимации оживит на глазах у зрителей хрупкие и метафоричные образы: звезды и планеты, пустыню и космос, розу, Лиса и самого Маленького принца, а музыка перенесет в атмосферу Франции прошлого века, где была написана эта трогательная история.

В этот же день, 20 сентября, начинается II Международный конкурс «Золотая арфа». Он пройдет на нескольких площадках Петербурга, а центральным мероприятием станет международный конкурс арфистов от 16 до 35 лет, в рамках которого впервые в онлайн-формате выступят дети в возрасте от 9 до 15 лет.

22 и 23 сентября театральная компания «Комната Света» совместно с театральным проектом «Сторож» представят в Петербурге премьеру — спектакль «Смерть Тарелкина» Александра Сухово-Кобылина в постановке Александра Церени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афиша на здании Театра им. Пушкина (ныне — Александринский театр)

Фото: Творческо-исследовательская часть Александринского театра Афиша на здании Театра им. Пушкина (ныне — Александринский театр)

Фото: Творческо-исследовательская часть Александринского театра

Петербургская филармония разработала уникальный «Блокадный музыкальный маршрут». Экскурсия, приуроченная к 85-летию начала блокады Ленинграда и посвященная его культурной жизни в годы Великой Отечественной войны, состоится 23 сентября и объединит главные музыкальные точки на карте блокадного города.

Маршрут пройдет по небольшому участку центра города: в орбиту повествования войдут и легендарный Дом радио, и Академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской, и другие памятные точки, сосредоточенные на территории исторического центра между Михайловской, Итальянской, Малой Садовой улицами и площадью Островского. Экскурсия включит посещение Большого зала филармонии, Музея Театра музыкальной комедии, Актерского и Зрительского фойе Александринского театра, дав таким образом участникам возможность ощутить «эффект присутствия». Проведет ее специалист по историческому краеведению, сотрудник Петербургской филармонии, кандидат искусствоведения Ольга Гаврилина. Автор идеи и концепции экскурсии — заместитель директора филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям, доктор исторических наук Юлия Кантор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка посвященная театральному плакату «Искусство предвкушения»

Фото: театр «Мастерская» Выставка посвященная театральному плакату «Искусство предвкушения»

Фото: театр «Мастерская»

23 сентября театр «Мастерская» отмечает 16-й день рождения. В честь этого перед зданием театра на Октябрьской набережной появилось выставочное пространство. На антивандальных металлических конструкциях располагаются планшеты, где будут сменяться экспозиции. Первая выставка посвящена театральному плакату и называется «Искусство предвкушения». Здесь собраны 52 афиши спектаклей — своего рода творческий отчет. Все спектакли можно и сейчас посмотреть на сцене «Мастерской».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Ахматова. Гумилев. Гумилев»

Фото: пресс-служба ООО «Артлайф» Сцена из спектакля «Ахматова. Гумилев. Гумилев»

Фото: пресс-служба ООО «Артлайф»

23 сентября в ДК «Выборгский» пройдет «Ахматова. Гумилев. Гумилев» — пронзительный спектакль о любви, памяти и судьбе на фоне катастроф ХХ века. Это история Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва — история великой любви, страшных потерь и эпохи, которая безжалостно вмешалась в их жизнь и навсегда ее изменила. Спектакль о том, как легко вовремя не распознать свое счастье — и понять его цену слишком поздно.

Главное событие постановки — Светлана Иванова в роли Ахматовой: на сцене возникает и юная, дерзкая Анна, и Ахматова поздних лет. По мере развития истории зритель буквально увидит ее визуальное преображение — от молодой стремительной женщины к усталой гордой Ахматовой, прошедшей через любовь, разлуку, потери и удары времени. На театральную сцену после более чем десятилетнего перерыва возвращается актер Егор Корешков: он исполняет сразу две роли — Николая и Льва Гумилевых. Это не музейная биография, а живой, эмоциональный театр, где великие имена становятся живыми людьми, а история — по-настоящему близкой и больной. «Жизнь коротка, но велика вероятность наделать непоправимых ошибок»,— слова старой Ахматовой звучат как предупреждение каждому из нас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вова Че Морале и Sweet Hot Jazz Band в оранжерее Таврического сада

Фото: РМС Вова Че Морале и Sweet Hot Jazz Band в оранжерее Таврического сада

Фото: РМС

24 сентября «Русские музыкальные сезоны» совместно с Вовой Че Морале и Sweet Hot Jazz Band в оранжерее Таврического сада представляют программу «Брутальный джаз» — горячий, дерзкий и абсолютно неэстетский взгляд на джаз. Здесь нет дистанции между артистом и публикой, зато есть авторские композиции на русском и английском языках, популярные джазовые хиты и песни культовых героев джаза всех времен — музыка с драйвом, юмором, остротой и темпераментом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля спектакль «Дон Жуан»

Фото: пресс-служба ООО «Артлайф» Сцена из спектакля спектакль «Дон Жуан»

Фото: пресс-служба ООО «Артлайф»

24 сентября в ДК «Выборгский» состоится спектакль «Дон Жуан»: трагикомедия Мольера в новой постановке режиссера Олега Кузнецова. Главного соблазнителя эпохи играет Никита Кологривый. Неуловимый герой-любовник не боится ни неба, ни гнева оскорбленной им женщины, а рядом с ним всегда — Сганарель в исполнении Егора Кенжаметова, его слуга, свидетель и невольный соучастник.

25 сентября в музейно-выставочном комплексе «Манеж» открывается выставка «Сцена действия» — проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Выставка посвящена театру и его встрече со зрителем: это не последовательная история сценических поисков, а стремление передать переживание от спектаклей через живопись, графику, скульптуру, кино, документы и памятники эпохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Занавес к спектаклю «Маскарад» В. Э. Мейерхольда

Фото: В.В. Постнов Занавес к спектаклю «Маскарад» В. Э. Мейерхольда

Фото: В.В. Постнов

В числе уникальных экспонатов также представлен подлинный основной антрактный занавес и арлекин к нему, созданные по эскизам Александра Головина к спектаклю Всеволода Мейерхольда «Маскарад» (1917). Занавес уже экспонировался в Манеже — ровно 40 лет назад на выставке «Театр. Образы и реликвии», но вместе с арлекином, как это было задумано автором, будет представлен в музейном пространстве впервые. По замыслу кураторов, переживание от спектаклей дополняют произведения, иллюстрирующие художественный и исторический контекст создания постановок. Например, в экспозиции можно увидеть полотно Эрика Булатова «Картина и зрители» из коллекции Третьяковской галереи, работу «Пир Эсфири» неизвестного художника школы Рембрандта из собрания Государственного Эрмитажа, «Зима» Бориса Кустодиева из Русского музея и множество других произведений искусства. В экспозиции также будут представлены театральные эскизы, фрагменты декораций и бутафории, костюмы. Так, посетители выставки смогут увидеть мозаики с персонажами «Ревизора», созданные для Театра имени Вс. Мейерхольда, бутафорию крепостного театра Апраксина XVIII века, костюм Федора Шаляпина для оперы «Борис Годунов», фрагмент легендарного занавеса Давида Боровского к спектаклю «Гамлет» с Владимиром Высоцким, подлинный костюм Турандот из спектакля «Принцесса Турандот» Театра имени Евгения Вахтангова.

Выставка продлится до 14 февраля 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный дирижер Петербургской филармонии, народный артист России Николай Алексеев и солист Борис Березовский

Фото: Стас Левшин Главный дирижер Петербургской филармонии, народный артист России Николай Алексеев и солист Борис Березовский

Фото: Стас Левшин

Петербургская филармония открывает концертный сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича — композитора, чье имя с гордостью носит уже более 50 лет. 25 сентября на сцене Большого зала Заслуженный коллектив России выступит под управлением главного дирижера филармонии, Народного артиста России Николая Алексеева. В 120-ю годовщину со дня рождения композитора прозвучит его последняя, Пятнадцатая симфония. В программе также — увертюра к опере «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини и Третий фортепианный концерт Сергея Прокофьева, солист — Борис Березовский.

В этот же день, 25 сентября, в фойе Большого зала запланировано открытие уникальной выставки «Филармония Шостаковича. Гений места», посвященной взаимоотношениям композитора и зала, сыгравшего знаковую роль в его биографии. Выставка подготовлена филармонией при участии и в партнерстве с ведущими федеральными и петербургскими музеями и архивами. Многие экспонаты будут представлены впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера первой оперы Джакомо Пуччини «Виллисы»

Фото: СПб ГАУК «Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина» Премьера первой оперы Джакомо Пуччини «Виллисы»

Фото: СПб ГАУК «Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина»

25 сентября Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина представит премьеру первой оперы Джакомо Пуччини «Виллисы» на сцене Эрмитажного театра. Именно с этого произведения начался творческий путь композитора, которому впоследствии было суждено стать одним из крупнейших мастеров итальянской оперы, автором «Богемы», «Тоски» и «Мадам Баттерфляй».

Музыкальным руководителем спектакля выступает Фабио Мастранджело, балетмейстером — Константин Чувашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Обыкновенная история»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Обыкновенная история»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

В Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета 25 сентября играют спектакль «Обыкновенная история» по одноименному роману Ивана Гончарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Воскресение»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Воскресение»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

«Воскресение» — последний роман Льва Толстого, повествующий о слабости и одновременно о безграничных силе и воле человеческой души. А еще — о банальности зла, которое мы изо всех сил стараемся не замечать. На сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета 26 сентября пройдет спектакль «Воскресение» по этому роману.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный салон в особняке Кшесинской «Вдохновение Востоком»

Фото: РМС Музыкальный салон в особняке Кшесинской «Вдохновение Востоком»

Фото: РМС

В этот же день, 26 сентября, состоится Музыкальный салон в особняке Кшесинской «Вдохновение Востоком». В начале XX века Восток был одним из главных источников вдохновения европейской культуры. Его загадочная эстетика, орнаменты, пряности, философия и особая чувственность находили отражение в архитектуре, моде, живописи и, конечно, музыке. Спустя столетие интерес к восточной культуре возвращается — уже в новом прочтении. Именно этой идее посвящен музыкальный салон в особняке Кшесинской: классическая музыка, в которой европейская традиция встречается с чарующей атмосферой Востока.

В Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина 26 сентября будет звучать органный концерт Александра Новоселова — заслуженного артиста Республики Карелия, одного из звездных участников Инаугурации органа Концертного зала на Английской набережной 1 марта 2026 года. В программе концерта «Молитва и мечта» прозвучат сочинения композиторов разных эпох, объединенные темой духовных настроений и фантазии о прекрасном далеком будущем: Баха, Гласса, Видора, Таривердиева.

26 и 27 сентября в «Лахта-холле» состоится премьера цифрового симфонического шоу «ИИ». «Симфонический спектакль» объединяет академическое искусство с современным, цифровую среду с классической музыкой, вечные темы любви и вдохновения — с актуальной повесткой замещения человека искусственным интеллектом. Постановка представляет собой необычный синтез жанров — оперы, симфонического концерта, видеоарта, перформанса. Несмотря на название, искусственный интеллект в постановке используется в основном для создания видеодекораций и обработки некоторых звуковых сэмплов, а все главное сделано и исполнено живыми людьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Алексей Репников

Фото: из личного архива Дирижер Алексей Репников

Фото: из личного архива

Музыку написал современный композитор Рустам Сагдиев, музыкальную партитуру исполняет оркестр под управлением дирижера Алексея Репникова, на сцену выходят звезды оперы Ольга Пудова, Светлана Москаленко, Дмитрий Колеушко и Рустам Сагдиев, являющийся не только композитором, но и тенором, солистом Академии молодых певцов Мариинского театра.

Сюжет отчасти напоминает современное переложение «Пигмалиона» Бернарда Шоу, отчасти «Пятый элемент» Люка Бессона. В рамках исследования транснациональной корпорации нейроинженер проводит эксперимент над певицей, превращая ее в ИИ — Идеального Исполнителя, — и нечаянно влюбляется. Перед героем встает сложный выбор: извлечь ли из головы возлюбленной нейроимплант, дав ей свободу, или оставить, получив полный контроль над ее чувствами…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

27 сентября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина состоится концерт Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга под руководством дирижера Игоря Грибкова «Возвышенные образы и лики». Прозвучит духовная музыка русских и зарубежных композиторов в сопровождении органа и клавесина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федерико Мондельчи

Фото: «Дом Кино» Федерико Мондельчи

Фото: «Дом Кино»

В этот же день, 27 сентября, в Малом зале Филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоится Гала-концерт в честь закрытия II международного конкурса «Золотая арфа». Перед слушателями выступят народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Всесоюзного и международных конкурсов Сергей Лейферкус, народный артист Российской Федерации Александр Князев, итальянский саксофонист и дирижер Федерико Мондельчи, лауреаты международных конкурсов Дмитрий Махтин и Евгений Изотов, солист Большого театра России Николай Попов, лауреат международного конкурса, заслуженная артистка России, художественный руководитель конкурса Анна Макарова, а также Квартет имени Танеева — артисты Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. В программе концерта — Ф. Шуберт, В. А. Моцарт, И. С. Бах, Франсуа Борн, А. С. Даргомыжский, С. В. Рахманинов, А. Пьяццолла, Г. Ф. Гендель, М. Равель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный спектакль «Я тебе верю!»

Фото: Павел Иванов Музыкальный спектакль «Я тебе верю!»

Фото: Павел Иванов

28 сентября в ТЮЗе им. Брянцева состоится музыкальный спектакль «Я тебе верю!». В основе сюжета лежит реальная история Карлоса Альберто Эстебеса, одного из основателей танца, ставшего невероятно популярным во всем мире на долгие годы. Спектакль построен на тонкой комбинации танцевальных и вокальных номеров, где эмоции и взаимодействие героев выражается через пластику движений, песни и музыку.

Аргентина 60-х годов XX века погружена в хаос. К власти пришла хунта, и в стране установилась немыслимая цензура. Всякое проявление свободы преследовалось. Танцы оказались под запретом. Но под покровом ночи в небольшой аргентинской деревне на берегу Рио де ла Плата, вдали от притихшей столицы, танцевали танго. Юноши и девушки со всей округи приходили на пятничную милонгу, а лучшим танцором этих мест считался Луис, сына старого рыбака Хосе. И однажды, в один из таких летних вечеров, и началась удивительная история любви этого пылкого юноши и прекрасной незнакомки, случайно встретившейся на его пути.

Для спектакля создана целая коллекция оригинальных костюмов, что позволит увидеть героев глазами их современников, а проработанные декорации и видеоинсталляции придают сюжету дополнительные краски и глубину. В мюзикле принимают участие лучшие артисты танго нашей страны, призеры и финалисты чемпионатов мира и Европы, победители чемпионатов России, международных и российский турниров по аргентинскому танго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «До поезда осталось»

Фото: Нина Минчёнок Сцена из спектакля «До поезда осталось»

Фото: Нина Минчёнок

Спустя год после премьеры спектакль «До поезда осталось» возвращается: 28 сентября экспериментальная танц-драма будет показана на Основной сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. В его основе — пластическая интерпретация романа «Анна Каренина», перенесенная во внутренний мир героини. Главные роли исполняют Дарья Павленко (Мариинский театр) и Владислав Лантратов (Большой театр).

Это дебютный проект театральной компании 2sisters, основанной режиссером Ирой Михеевой. Экспериментальная танц-драма по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» переносит историю во внутренний мир героини. Действие разворачивается в пространстве ее подсознания, а основными средствами выразительности становятся движение, пластика и музыка.

История начинается в мастерской реставратора — взрослого Сережи, куда привозят статую Анны Карениной. Прикосновение к ней пробуждает воспоминания — и прошлое оживает. Анна и Вронский сначала возникают как миражи, видения в толпе собственного прошлого, а затем их встреча постепенно превращается в историю всепоглощающего чувства. Их пластический дуэт становится рассказом о притяжении и сопротивлении, где каждый жест — попытка прорваться сквозь броню условностей: ее безупречного светского облачения и его белоснежного офицерского кителя. Любовь здесь не возвышенное чувство, а разрушительная сила, меняющая судьбы героев. В танце Анны и Вронского история всепоглощающей страсти рассказана языком пластики. Холодная статуя в мастерской и живые тела на сцене создают главную метафору спектакля — превращение живого чувства в легенду. Музыка не служит иллюстрацией к происходящему, а становится частью действия, задавая его ритм и атмосферу неизбежной трагедии.

Светлана Куликова