Главу транспортной компании отправили в СИЗО по делу о ДТП с 13 погибшими
Ломоносовский районный суд Архангельска отправил в СИЗО до 9 ноября Ольгу Толстову — директора транспортной компании ООО «Малавто», чей автобус 11 сентября попал в ДТП с 13 погибшими. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщил ТАСС.
Авария произошла 11 сентября на трассе М-8 «Холмогоры». Как установили правоохранители, водитель ГАЗели ехал со скоростью 90 км/ч при максимально допустимой скорости 60 км/ч. Не успев завершить обгон, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan и лесовозом Reno.
Жертвами ДТП стали 13 человек, включая водителей автобуса и лесовоза, а также четырех детей. Семь человек получили тяжкий вред здоровью. Власти Архангельской области объявили 12 сентября днем траура.
Следствие считает, что Толстова знала о частых нарушениях водителем ПДД (более 40 раз за полтора года) и жалобах пассажиров на его агрессивную манеру вождения. Несмотря на это, директор «Малавто» не провела проверку профпригодности подчиненного, не организовала переаттестацию и дополнительный контроль за его работой. Кроме того, водителю назначали увеличенные смены и уменьшенное время отдыха. Так, за 15 дней до аварии у водителя был только один выходной день. Также Ольга Толстова не организовала медосмотры водителей после рейсов.
Для перевозчика контроль за водителем — это не только наблюдение за его поведением на дороге. В него входят предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, а также соблюдение режима труда и отдыха; именно эти процедуры проверяются при оценке работы организаций-перевозчиков. Поэтому после ДТП внимание может сосредоточиться не только на действиях водителя, но и на том, обеспечила ли компания предусмотренный контроль за его допуском и состоянием.
Медосмотр имеет смысл лишь как фактическая проверка, а не как формальная отметка в путевом листе: в 2021 году эксперты указывали, что водителям нередко просто ставили такой штамп без осмотра. Если контроль подменяется документом или не проводится, это относится к тем самым требованиям, несоблюдение которых устанавливается при проверке перевозчика и может учитываться при оценке действий руководителя.