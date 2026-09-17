Главу транспортной компании отправили в СИЗО по делу о ДТП с 13 погибшими

Ломоносовский районный суд Архангельска отправил в СИЗО до 9 ноября Ольгу Толстову — директора транспортной компании ООО «Малавто», чей автобус 11 сентября попал в ДТП с 13 погибшими. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщил ТАСС.

Авария произошла 11 сентября на трассе М-8 «Холмогоры». Как установили правоохранители, водитель ГАЗели ехал со скоростью 90 км/ч при максимально допустимой скорости 60 км/ч. Не успев завершить обгон, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan и лесовозом Reno.

Жертвами ДТП стали 13 человек, включая водителей автобуса и лесовоза, а также четырех детей. Семь человек получили тяжкий вред здоровью. Власти Архангельской области объявили 12 сентября днем траура.

Следствие считает, что Толстова знала о частых нарушениях водителем ПДД (более 40 раз за полтора года) и жалобах пассажиров на его агрессивную манеру вождения. Несмотря на это, директор «Малавто» не провела проверку профпригодности подчиненного, не организовала переаттестацию и дополнительный контроль за его работой. Кроме того, водителю назначали увеличенные смены и уменьшенное время отдыха. Так, за 15 дней до аварии у водителя был только один выходной день. Также Ольга Толстова не организовала медосмотры водителей после рейсов.

Никита Черненко