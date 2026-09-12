Число погибших в ДТП под Архангельском детей выросло до четырех
В ДТП в Холмогорском округе Архангельской области погибли четыре несовершеннолетних в возрасте шести, 11, 15 и 16 лет. Уточненные данные привела пресс-служба регионального Минздрава.
Ранее сообщалось о трех жертвах среди несовершеннолетних. Всего погибли 13 человек. Еще несколько человек пострадали.
Авария произошла вечером 11 сентября. Столкнулись пассажирский микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. 12 сентября объявлено днем траура в Архангельской области. В регионе приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.
По версии СКР, причиной столкновения стал выезд микроавтобуса на встречную полосу для обгона — там он столкнулся с легковым и грузовым автомобилями. Это поясняет, как в аварии оказались одновременно три транспортных средства.
По факту ДТП возбуждено два уголовных дела, следователи провели обыски.
По предварительным данным регионального Минздрава, пострадали 20 человек; пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. Пострадавших доставили в областную больницу, где развернуты реанимационные отделения, усилены бригады медиков и подготовлены дополнительные места.