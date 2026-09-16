В Поморье задержали главу транспортной компании после ДТП с 13 погибшими
Следственный комитет предъявил обвинения главе транспортной компании, чей рейсовый автобус попал в аварию в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР. В ДТП 11 сентября погибли 13 человек.
Главу перевозчика обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, женщина знала о систематических нарушениях ПДД водителем автобуса (более 40 раз за полтора года), но не отстранила его от пассажирских перевозок.
Глава компании также не проконтролировала прохождение водителем обязательных медосмотров и соблюдение режима труда и отдыха. В частности, за предшествовавшие аварии 15 дней ему предоставили только один выходной день. 11 сентября водитель был допущен к длительному рейсу «при наличии утомления и снижения концентрации внимания», что привело к ДТП.
В СКР сообщили, что обвиняемая задержана. Следователи будут ходатайствовать, чтобы суд заключил ее под стражу.
Авария произошла вечером 11 сентября на границе Холмогорского и Приморского округов. ГАЗель, следовавшая по маршруту Северодвинск—Березник, попыталась обогнать легковушку и столкнулась со следовавшим во встречном направлении лесовозом Renault. В ДТП погибли 13 человек, включая обоих водителей и четырех детей. Семь пассажиров пострадали. Власти Архангельской области объявили 12 сентября днем траура.
Механизм ответственности руководителя перевозчика раскрывается через аналогичные дела. В уголовном деле о ДТП в ЗАТО Лесной, где погибли восемь человек, директору транспортного предприятия вменяли, что он знал о неисправности техники, но «с целью извлечения дохода» продолжал ее эксплуатировать, а также был осведомлен о неоднократном возбуждении административных дел в отношении предприятия за нарушение требований по перевозке пассажиров. То есть вменяемая ответственность руководителя связывалась не с действиями водителя за рулем, а с сознательным сохранением небезопасной организации работы при известной информации о нарушениях.
Опыт другого расследования показывает, на что обращают внимание следователи в подобных делах: после ДТП с перевернувшимся автобусом под Первоуральском в ноябре 2025 года следствие выясняло, насколько своевременно и регулярно проводилась предрейсовая проверка состояния водителя и соблюдался ли режим труда и отдыха. Такие процедуры — предрейсовый контроль и режим труда и отдыха — образуют ту сферу, в которой нарушения перевозчика могут стать частью оценки того, отвечали ли оказанные услуги требованиям безопасности.